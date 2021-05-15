Жителей просят ни в коем случае не разводить костры
По данным синоптиков, в воскресенье, 16 мая в Джидинском, Закаменском, Селенгинском, Курумканском и Тункинском районах Бурятии ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс.
Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение любых пожароопасных работ, в том числе на участках.
В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителей просят ни в коем случае не разводить костры
Автор программы «Двенадцать» телеканала «Россия 24» побывал в гостях у госинспектора из Бурятии, едва не посаженного после задержания браконьеров
Юные баскетболисты Бурятии стали сильнее всех на Дальнем Востоке
В новом пищеблоке вовсю идут отделочные работы
Торжественное мероприятие прошло в Кабанском районе
Заражённых коронавирусом стало больше после длительных майских выходных
В выходные состоится ремонт трамвайных путей
Хорошим знаком перед первенством Европы для шахматистки стал гимн Бурятии
Улан-удэнский проект занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС»
В подвозе воды, пришли к выводу ремонтники, не было необходимости
Горячую воду отключили во вторник
Все участники забега получат медали
Кроме скачек, на открытии также проведут сельскохозяйственную ярмарку
Порывы ветра будут достигать 18 м/с
Общество, 14.05.2021
В рамках гастрольного тура театр оперы и балета даст серию мастер-классов