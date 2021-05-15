В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности

Жителей просят ни в коем случае не разводить костры



По данным синоптиков, в воскресенье, 16 мая в Джидинском, Закаменском, Селенгинском, Курумканском и Тункинском районах Бурятии ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс.



Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение любых пожароопасных работ, в том числе на участках.

