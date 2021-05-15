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15 мая

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Сборная Бурятии вышла в суперфинал школьной баскетбольной лиги

Сборная Бурятии вышла в суперфинал школьной баскетбольной лиги
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Юные баскетболисты Бурятии стали сильнее всех на Дальнем Востоке

Вчера, 14 мая, завершился финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Дальневосточного федерального округа. В соревновании приняли участие девять команд из Чукотского автономного округа, Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской, Амурской, Еврейской областей и Бурятии.

В финале сразились сборные Бурятии и Амурской области.

- Наши парни ни на минуту не дали усомниться в своём превосходстве, обеспечив путёвку в суперфинал школьной баскетбольной лиги. Финальный матч завершился со счётом 96:63 в пользу сборной Бурятии, - сообщили в минспорта республики.

Сборная девушек Бурятии стала пятой на завершившемся турнире.

Самым ценным игроком соревнований признан Даниил Бабак.

спорт баскетбол
 
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