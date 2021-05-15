Сборная Бурятии вышла в суперфинал школьной баскетбольной лиги

Юные баскетболисты Бурятии стали сильнее всех на Дальнем Востоке
Вчера, 14 мая, завершился финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Дальневосточного федерального округа. В соревновании приняли участие девять команд из Чукотского автономного округа, Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской, Амурской, Еврейской областей и Бурятии.
В финале сразились сборные Бурятии и Амурской области.
- Наши парни ни на минуту не дали усомниться в своём превосходстве, обеспечив путёвку в суперфинал школьной баскетбольной лиги. Финальный матч завершился со счётом 96:63 в пользу сборной Бурятии, - сообщили в минспорта республики.
Сборная девушек Бурятии стала пятой на завершившемся турнире.
Самым ценным игроком соревнований признан Даниил Бабак.
В новом пищеблоке вовсю идут отделочные работы
Торжественное мероприятие прошло в Кабанском районе
Заражённых коронавирусом стало больше после длительных майских выходных
В выходные состоится ремонт трамвайных путей
Хорошим знаком перед первенством Европы для шахматистки стал гимн Бурятии
Улан-удэнский проект занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС»
В подвозе воды, пришли к выводу ремонтники, не было необходимости
Горячую воду отключили во вторник
Все участники забега получат медали
Кроме скачек, на открытии также проведут сельскохозяйственную ярмарку
Порывы ветра будут достигать 18 м/с
В рамках гастрольного тура театр оперы и балета даст серию мастер-классов
День предпринимателя в столице Забайкалья отметят «шашлычным» аукционом и угощением для всех горожан
Выставка «Личная история» откроется в областном художественном музее
В Улан-Удэ пройдёт «Праздник книги и чтения»