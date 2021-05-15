Сборная Бурятии вышла в суперфинал школьной баскетбольной лиги





Вчера, 14 мая, завершился финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Дальневосточного федерального округа. В соревновании приняли участие девять команд из Чукотского автономного округа, Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской, Амурской, Еврейской областей и Бурятии.В финале сразились сборные Бурятии и Амурской области.- Наши парни ни на минуту не дали усомниться в своём превосходстве, обеспечив путёвку в суперфинал школьной баскетбольной лиги. Финальный матч завершился со счётом 96:63 в пользу сборной Бурятии, - сообщили в минспорта республики.Сборная девушек Бурятии стала пятой на завершившемся турнире.Самым ценным игроком соревнований признан Даниил Бабак.