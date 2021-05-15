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В улан-удэнской школе пищеблок переезжает из подвала

В улан-удэнской школе пищеблок переезжает из подвала
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В новом пищеблоке вовсю идут отделочные работы

В Улан-Удэ идёт реконструкция средней школы №35 на бульваре Карла Маркса. Здесь возвели новый пищеблок, сообщили в пресс-службе мэрии.

Старый пищеблок находился в подвальном помещении и был рассчитан лишь на 90 мест, что не соответствует действующим санитарным требованиям. В новом учебном году ученики будут обедать в новом пищеблоке с обеденным залом на 180 мест.



В настоящее время подрядчик «Партнер-Строй-Инвест» выполняет внутренние отделочные работы, устанавливает сантехнику и электрооборудование. Кроме того, в помещение доставлено оборудование.

- Самое главное, чтобы в новом учебном году дети могли принимать горячее питание в хороших, комфортных, достойных условиях. Планируем, что до 1 июня подрядчик закончит отделочные работы, подключится к системам теплоносителей, завершит установку и монтаж мебели, оборудования. То есть к июню мы основные работы закончим, проведем дезинфекцию и к 1 сентября будем ждать наших детишек уже в новом пищеблоке, - сообщал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Строительная готовность на сегодня составляет около 82 процента. Основные работы уже завершены, возведена коробка здания, облицован фасад, смонтирована вентиляционная система.



Также в Улан-Удэ строится пищеблок к гимназии №14. Строители возвели каркас здания, а сейчас выполняют кирпичную кладку и обустраивают наружные инженерные сети.
школы
 
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