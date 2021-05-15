В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19

Заражённых коронавирусом стало больше после длительных майских выходных
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 41 заразившегося коронавирусом. Из них 16 заболели в Улан-Удэ.
Этот показатель намного выше, чем в последнее время. С конца апреля в Бурятии ежедневно было больше 20-ти, но меньше 30-ти заболевших ковидом. Однако после затяжных майских праздников заболеваемость пошла в гору: сперва суточный прирост оказался выше отметки «+30 новых больных», а накануне и вовсе стало больше 40 заражённых.
К слову, такая ситуация не только в Бурятии. Так, на днях в Москве за сутки был зафиксирован максимум числа выявленных случаев заражения коронавирусом с 17 января. Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости, что рост коронавируса в столице может быть связан как раз с майскими праздниками и общением людей между собой
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 37 592. Из них 54% (20 070) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Вылечились за всё время 36 385 человек, или 96%. Накануне в Бурятии выздоровели 68 пациентов.
Летальные исходы продолжаются. Вообще, с середины октября было только несколько дней, когда в республике не было смертей среди больных коронавирусом. За последние сутки скончался один пациент. Всего же с начала пандемии в Бурятии умерли 872 человека.
В стационарах республики сегодня получают лечение 220 пациентов с коронавирусом (днём ранее было 213).
В отделениях реанимации находится 39 пациентов (из них старше 65 лет – 22), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65-ти – 15).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 в Бурятии перепрофилировано 273 койки, из ни свободно 53. Занятость коечного фонда составляет 80 %.
Амбулаторное лечение проходят 115 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1355 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев предупреждал об угрозе ввода новых ограничений. В случае ухудшения эпидобстановки возможно ужесточение по массовым мероприятиям, вроде фестиваля «Голос кочевников» и др.
В детских садах республики официально запретили пускать родителей на выпускные и утренники.
В Бурятии установят памятник медицинским работникам республики, погибшим от COVID-19. В скорбном списке имена девяти человек.
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество, Фото:
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