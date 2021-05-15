В выходные состоится ремонт трамвайных путей
В выходные дни 15 и 16 мая в Улан-Удэ отменено движение трамваев по маршрутам № 1, 2, 5. Причина – капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Чертенкова на участке от ул. Юного Коммунара до ул. Сенчихина, сообщили в мэрии города.
Движение по временным трамвайным маршрутам №1А, 2А будет организовано на период ремонтных работ с направлением девяти вагонов по каждому маршруту с интервалом 5-12 минут по следующей схеме: ост. «Элеватор» – ул. Ботаническая - пр. Строителей – Центральный Рынок – ост. «Элеватор».
Движение трамваев по маршруту № 4 не изменится.
В Улан-Удэ на два дня отменили трамваи № 1,2,5
Общество, Фото:
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