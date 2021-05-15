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15 мая

14 мая

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В Улан-Удэ без холодной воды оставались 15 домов

В Улан-Удэ без холодной воды оставались 15 домов
Общество,  Фото:pixabay.com
В подвозе воды, пришли к выводу ремонтники, не было необходимости

В пятницу, 14 мая в Улан-Удэ произошёл выход воды в районе улицы Нахимова, 5. Из-за этого в 17.40 часов отключили от холодного водоснабжения 15 частных домов. Отключение коснулось домов по ул. Ломоносова 2,4, ул. Нахимова 1,2,3,4,5,6,7,8, 192,198, ул. Пестеля 51, 53,55.

В 19:15 рабочие установили хомут на стальной трубе, после чего водоснабжение было восстановлено.

- Подвоз воды не был организован, так как рядом имеется водоколонка, - сообщают оперативные службы города.

Время устранения аварии составило 1 час 35 минут. 
отключение воды
 
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