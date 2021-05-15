Горячую воду отключили во вторник
Сегодня, 15 мая, в Улан-Удэ должна вернуться горячая вода в те дома, что были планово отключены. Оперативные службы города сообщают, что подача горячей воды должна начаться с 8 часов утра.
- 15 мая, в соответствии с телефонограммой «о подключении объектов к сетям теплоснабжения после проведения гидравлических испытаний на прочность» и источникам тепловой энергии от котельных Загорск, Заречный, Аэропорт, Стеклозавод, Юго-Западная, Ростелеком с 08:00 будет восстановлена подача горячего водоснабжения потребителям от тепломагистрали № 6, - сообщают оперативные службы.
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершился 11 мая. Первые крупные отключения горячей воды начались в тот же день на Шишковке, а также в Октябрьском районе от ул. Ключевская по 20а квартал.
Следующее масштабное отключение состоится 24 и 25 мая на ПВЗ и в районе ФСК.
С 21 по 25 июня будут отключены все потребители горячей воды, относящиеся к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Подробнее о графике отключений – по ссылке.
Сегодня улан-удэнцам должны вернуть горячую воду
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все участники забега получат медали
Кроме скачек, на открытии также проведут сельскохозяйственную ярмарку
Порывы ветра будут достигать 18 м/с
В рамках гастрольного тура театр оперы и балета даст серию мастер-классов
День предпринимателя в столице Забайкалья отметят «шашлычным» аукционом и угощением для всех горожан
Выставка «Личная история» откроется в областном художественном музее
В Улан-Удэ пройдёт «Праздник книги и чтения»
Сейчас Нюша чувствует себя хорошо и быстро растёт
Ребята из Кабанского района выиграли номинацию «Вдохновлённые и творческие»
На выставке представят новейшие образцы военной техники и машины времён Великой Отечественной войны
Малыш по имени Гурьян появился у жителей станции Бырка
В рамках празднования юбилеев будут организованы фестивали и конференции
Горожане смогут посетить экспозиции по военно-патриотической тематике
В конкурсах примут участие семьи с особыми и здоровыми детьми
В Челябинской области уже стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»