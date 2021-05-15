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Сегодня улан-удэнцам должны вернуть горячую воду

Сегодня улан-удэнцам должны вернуть горячую воду
Общество,  Фото:pixabay.com
Горячую воду отключили во вторник

Сегодня, 15 мая, в Улан-Удэ должна вернуться горячая вода в те дома, что были планово отключены. Оперативные службы города сообщают, что подача горячей воды должна начаться с 8 часов утра.

- 15 мая, в соответствии с телефонограммой «о подключении объектов к сетям теплоснабжения после проведения гидравлических испытаний на прочность» и источникам тепловой энергии от котельных Загорск, Заречный, Аэропорт, Стеклозавод, Юго-Западная, Ростелеком с 08:00 будет восстановлена подача горячего водоснабжения потребителям от тепломагистрали № 6, - сообщают оперативные службы.

Отопительный сезон в Улан-Удэ завершился 11 мая. Первые крупные отключения горячей воды начались в тот же день на Шишковке, а также в Октябрьском районе от ул. Ключевская по 20а квартал.

Следующее масштабное отключение состоится 24 и 25 мая на ПВЗ и в районе ФСК.

С 21 по 25 июня будут отключены все потребители горячей воды, относящиеся к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Подробнее о графике отключений – по ссылке.

горячее водоснабжение
 
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