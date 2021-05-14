В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль «Молодая гвардия»

Сценарий спектакля осуждённые написали по мотивам одноимённого романа Александра Фадеева. В представлении прозвучали стихи и песни военных лет, а также музыка российских композиторов, сообщили в УФСИН по Бурятии.







Первыми зрителями спектакля стали заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Бурятии, артист Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Рыжов, преподаватели профессионального училища и учителя вечерней школы при колонии, а также осуждённые.







В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ состоялась премьера спектакля «Молодая гвардия», посвящённая 76-ой годовщине Победы.Участниками постановки стали женщины, входящие в состав вокального, хореографического и театрального кружков, а также артисты народного ансамбля «Надежда» колонии.