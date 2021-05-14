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В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль «Молодая гвардия»

В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль «Молодая гвардия»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Премьера состоялась в женской колонии

В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ состоялась премьера спектакля «Молодая гвардия», посвящённая 76-ой годовщине Победы.

Сценарий спектакля осуждённые написали по мотивам одноимённого романа Александра Фадеева. В представлении прозвучали стихи и песни военных лет, а также музыка российских композиторов, сообщили в УФСИН по Бурятии.


Участниками постановки стали женщины, входящие в состав вокального, хореографического и театрального кружков, а также артисты народного ансамбля «Надежда» колонии.

Первыми зрителями спектакля стали заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Бурятии, артист Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Рыжов, преподаватели профессионального училища и учителя вечерней школы при колонии, а также осуждённые.





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