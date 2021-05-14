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В Бурятии потеплеет до +23

В Бурятии потеплеет до +23
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако погода будет ветреная

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 15 мая по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу и Прибайкалью местами кратковременные дожди. Ветер ночью западный 5-10, днём северо-западный 7-12, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -2,-7, днём +16, +21, местами +8, +13.

16 мая по республике: по северной половине местами осадки в виде дождя и мокрого снега, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12, местами порывы до 16-21 м/с. Температура ночью +1, +6, местами 0, -5, днём +18, +23, по северной половине при осадках +8, +13.

17 мая по республике ночью местами небольшие осадки, по северной половине до умеренных, днём кратковременные дожди, в горах севера с мокрым снегом, местами грозы. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 16-21 м/с. Температура ночью +3, +8, местами -2,-7, днём +13, +18, местами по югу и юго-западу +19, +23, по северу и Прибайкалью при осадках +3, +8.
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