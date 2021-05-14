Уволенные сотрудники ветстанции будут оспаривать своё сокращение
В Бурятии в апреле двое сотрудников ветстанции получили уведомление об увольнении. Причина – сокращение штата, но врачи называют другую версию, сообщает российский новостной паблик Mash.
- Говорить о сокращении банально не приходится, потому что некуда сокращать. Предположу, что причиной для увольнения всё-таки стал факт дачи свидетельских показаний мной и сотрудниками моего отдела в следственных мероприятиях, проводимых Федеральной службой безопасности и Следственным комитетом в отношении бывшего руководства, - рассказал сотрудник Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных Антон Шабанов.
Речь идёт об отлове безнадзорных собак и их содержании. По правилам, таких животных должны осматривать и держать на передержке 10 суток. Но в случае выявления бешенства животных можно усыплять. Уволенные сотрудники заявляют, что их обязывали подписывать акты и ставить всем диагноз «бешенство».
- В 2019 были проверки, возбуждали уголовное дело. От обвинения сотрудников спасла расписка руководителя ветстанции, в которой он просил списать килограммы яда для собак и сжечь саму бумажку, - говорится в паблике Mash.
Этой зимой ситуация повторилась, снова пошёл массовый отлов собак. Уволенный сотрудник рассказал, что их вновь просили признавать пойманных животных бешеными.
- Да, действительно, такое обращение ко мне было, я отказался и даже и не стал вводить в курс своих сотрудников, поскольку отказался. Взял ответственность на себя в этом отказе. И вот после этого как-то усилилось немного давление – и уведомление об увольнении последовало практически сразу, - заключил Антон Шабанов.
Сейчас ветеринары обратились в МВД – оспаривать своё увольнение.
В Бурятии ветеринаров сократили после отказа усыплять собак
Общество, Фото:
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