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В Иркутске проведут фестиваль семейного спорта

В Иркутске проведут фестиваль семейного спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
В конкурсах примут участие семьи с особыми и здоровыми детьми

В Иркутске на стадионе «Труд» 15 мая пройдёт фестиваль семейного спорта в рамках всероссийского мероприятия «Оздоровительный спорт – в каждую семью». В нём примут участие семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет из различных муниципальных образований области.

- Фестиваль проводится по пяти группам – среди семей с детьми, имеющими нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития. Отдельно соревнования проводятся среди семей, воспитывающих здоровых детей, - рассказала директор ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта региона Наталья Кривошеева. - Заявки уже поступили от Усть-Кута, Братска, Усть-Илимска, Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхова и многих других муниципальных образований области.

Команды с детьми ожидают следующие спортивные конкурсы: «Магнитная рыбалка», «Надувной дартс», «Гигантский боулинг», «Торпеда-гусеница», «Пирамида», а также веселая эстафета.

Фестиваль приурочен к ежегодной областной выставке «Мир семьи. Страна детства». Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами, медалями и памятными призами.

- Фестиваль проводится с целью социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов; стимулирования населения к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, занятию адаптивной физической культурой и спортом; укрепления престижа и роли семьи в обществе, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Начало соревнований среди семей с детьми с нарушением слуха и поражением опорно-двигательного аппарата запланировано на 9:50, семей с детьми с нарушением зрения и интеллектуального развития – в 11:50. Семьи со здоровыми детьми начнут соревноваться в 14:50.

Возрастное ограничение 0+
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