Лучшие многодетные семьи живут в Усть-Ордынском округе

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В Иркутской области наградили «Почётные семьи – 2021»



14 мая в Иркутской области поздравили победителей регионального конкурса «Почётная семья – 2021» и участников всероссийского конкурса «Семья года – 2020». Также были вручены премии губернатора опекунам и приёмным родителям детей, достигших особых успехов в учёбе, творчестве и спорте. Награждение состоялось в рамках форума «Мир семьи. Страна детства», который проходит в Иркутске с 12 по 17 мая.



В Иркутской области конкурс «Почётная семья» проводится с 1997 года. В 2021 году в заключительном этапе приняли участие 64 семьи: 27 в номинации «Молодая семья», 19 – номинация «Многодетная семья» и 18 – «Приёмная семья». 15 семей стали победителями – по пять в каждой номинации. Победители получают денежные премии от 50 до 400 тысяч рублей. Общий фонд премий конкурса составляет 2,9 миллиона рублей. Также победители представят Иркутскую область на всероссийском конкурсе «Семья года».



Первое место в номинации «Многодетная семья» заняли Евгения и Александр Багдаевы из Эхирит-Булагатского района. Второе место у Лидии и Алексея Беляевских из Боханского района, третье заняли Вера и Олег Соколовы из Нукутского района. Поощрительные места в номинации «Многодетная семья» получили: Татьяна и Борис Мелещенко из Аларского района, Елена и Алексей Якимовы из Братска.



Первое место в номинации «Молодая семья» заняли Анна и Алексей Дудковы из Заларинского района. Второе место у Лилии и Максима Мархаевых из Эхирит-Булагатского района, третье заняли Марина и Алексей Балдаевы из Иркутска. Поощрительные места в этой номинации – Наталья и Руслан Дарижаповы из Качуга, Татьяна и Геннадий Жербановы из Ольхонского района.



Первое место в номинации «Приёмная семья» заняли Ирина и Виталий Шмидт из Зиминского района. Сейчас в семье воспитывается 12 приёмных детей, а всего их 20. Второе место заняли Ирина и Владимир Умеровы из Черемхово, сейчас они воспитывают девять приёмных детей, всего их 14. Третье место заняли Ольга и Александр Харитоновы из Куйтунского района, воспитывающие шесть приёмных детей (всего восемь). Поощрительные места в этой номинации – Гулсара и Тахир Ашировы из Усольского района (10 приёмных детей), Ирина Усольцева и Святослав Зарубин из Иркутского района (трое приёмных детей).



На встрече губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также вручил премии опекунам и приёмным родителям. Премии учреждены в 2014 году и вручаются опекунам (попечителям), приёмным родителям, не менее двух лет воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые за этот период достигли особых успехов в учёбе, творчестве, спорте, а также участвующие в общественной жизни. В 2021 году конкурсная комиссия рассмотрела 35 заявок, победителями стали восемь человек. Размер премии составляет 50 тысяч рублей.



В номинации «За высокие достижения в спорте» лучшими признаны Ирина Перегудова из Иркутска и Елена Андреева из Аларского района. В номинации «За успехи в творческой деятельности» – Елена Иванова из Усть-Илимска и Елена Тетерина из Усолья-Сибирского. В номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности» – Галина Табитуева из Нукутского района и Зинаида Яковлева из Осинского района, в номинации «За активную общественную работу» – Петр Литвинов из Эхирит-Булагатского района и Жанна Салова из Жигаловского района.



Семьям-участникам всероссийского конкурса «Семья года», прошедшем в 2020 году, Игорь Кобзев вручил свидетельства об участии и почётные книги. В прошлом году Иркутскую область на конкурсе представляли четыре семьи: Гульназ и Руслан Завертяевы из Боханского района, Ирина и Прокопий Абагаевы из Эхирит-Булагатского района, Вера и Олег Соколовы из Нукутского района, Мария и Сергей Степановы из Усольского района. Семья Соколовых победила в номинации «Сельская семья». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

