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Школы Улан-Удэ, возможно, будет охранять Росгвардия

Школы Улан-Удэ, возможно, будет охранять Росгвардия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После казанской трагедии решается вопрос финансирования охраны школ

Школы Улан-Удэ, возможно, будет охранять Росгвардия. Этот вопрос был в числе обсуждаемых сегодня на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

Вопрос подняли в свете трагических событий, произошедших в Казани 11 мая, где в школе открыл стрельбу её бывший выпускник. В результате нападения погибли девять человек, из них семеро детей в возрасте 14 и 15 лет и учительницы начальных классов и английского языка.

Улан-удэнские школы в основном охраняются частными охранными предприятиями (ЧОП). Их выбрали, исходя из нынешнего финансирования. Услуги охраны Росгвардии дороже, отметил представитель комитета по образованию.

Однако депутаты подчеркнули, что раньше – после разрешения на охрану образовательных учреждений ЧОПами - школы охраняли крепкие мужчины, сейчас же это зачастую пенсионерки. «Те же вахтёрши, получается», - отметили члены комитета горсовета по соцполитике.

Заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова сообщила, что после трагедии в Казани глава Бурятии и мэр Улан-Удэ поручили рассчитать стоимость услуг охраны Росгвардией.

- На сегодняшний день школы города – это 89 млн в год. Плюс детские сады – это ещё столько же, и плюс ещё дополнительное образование. Но у нас есть ещё спортивные школы и так далее. Мы до пятницы, вот сегодня, представляем все расчёты в курирующие ведомства: министерство образования, министерство спорта и министерство культуры. Дальше будут решать, - пояснила Светлана Трифонова.

Разница в стоимости между нынешними охранниками и предлагаемыми значительная – один час работы стоит почти вдвое дороже.


школы Росгвардия
 
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