В Улан-Удэ ЕГЭ сдавать будут более 3000 выпускников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для сдачи экзаменов определены 15 пунктов проведения



В этом году в Улан-Удэ единый государственный экзамен будут сдавать 3028 одиннадцатиклассников и 413 выпускников прошлых лет. Основной этап ГИА-11 пройдёт с 31 мая по 2 июля.

31 мая - география, литература, химия.

3-4 июня - русский язык.

7 июня - математика профильного уровня.

11 июня - история, физика.

15 июня – обществознание.

18 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология.

21-22 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»).

24-25 июня - информатика и ИКТ.

28-29 июня, 2 июля – резервные дни.



В этом году математика базового уровня отменена. Те, кто не планируют поступать в вуз в России, могут сдать государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку, либо ЕГЭ по русскому языку. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать только русский язык. Напомним, что 15 апреля выпускники 11-х классов написали итоговое сочинение (изложение).



Для проведения ЕГЭ определены 15 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Это школы №№ 1, 8, 17, 18, 25, 26, 35, 42, 49, 65; физико-математическая школа №56; гимназии №№ 3, 14, 33; лицей № 27. Все ППЭ обеспечены станциями печати и сканирования. С 2021 года сканирование проводится в аудитории.



- В интересах сохранения здоровья и обеспечения безопасности всех участников и организаторов экзаменов, в местах сдачи экзаменов будет организовано дежурство представителя МВД, все пункты оснащены металлодетекторами и системой видеонаблюдения, - сообщили в комитете по образованию.



Для того, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасной, будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности. Это обязательная термометрия при входе в школу, внешний осмотр на наличие симптомов ОРВИ, обеззараживание воздуха путём применения рециркуляторов, использование дезинфицирующих средств и индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

