Школьники из Бурятии победили на чемпионате робототехники

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Ребята из Кабанского района выиграли номинацию «Вдохновлённые и творческие»



Команда «Юные робототехники» Кабанского дома детского творчества вот уже второй год представляют Бурятию на одном из крупнейших мероприятий в России «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP» для детей от 4 до 16 лет. Александр Шемякин и Руслан Федоров под руководством Натальи Заварухиной стали победителями в номинации «Вдохновлённые и творческие».



- Наша команда прошла отбор из 18 команд Иркутской области, став абсолютными победителями по направлению «FLL Explore», где получила приглашение на участие в чемпионате в городе Нижний Новгород, - рассказала Наталья Заварухина.



Проект ребят по теме сезона «Игростроители», собранный из деталей Lego, представлял спортивную базу с различными аттракционами и спортивными сооружениями для совместного отдыха с семьей или компанией друзей. В данной конструкции обучающиеся кружка использовали робототехнические компоненты, уверенно применяя навыки программирования.



Международные соревнования «FIRST® LEGO® League» (FLL) объединили 1200 участников. В конце апреля ребята от 4 до 18 лет состязались в четырёх соревновательных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

