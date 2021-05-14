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Школьники из Бурятии победили на чемпионате робототехники

Школьники из Бурятии победили на чемпионате робототехники
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Ребята из Кабанского района выиграли номинацию «Вдохновлённые и творческие»

Команда «Юные робототехники» Кабанского дома детского творчества вот уже второй год представляют Бурятию на одном из крупнейших мероприятий в России «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP» для детей от 4 до 16 лет. Александр Шемякин и Руслан Федоров под руководством Натальи Заварухиной стали победителями в номинации «Вдохновлённые и творческие».

- Наша команда прошла отбор из 18 команд Иркутской области, став абсолютными победителями по направлению «FLL Explore», где получила приглашение на участие в чемпионате в городе Нижний Новгород, - рассказала Наталья Заварухина.

Проект ребят по теме сезона «Игростроители», собранный из деталей Lego, представлял спортивную базу с различными аттракционами и спортивными сооружениями для совместного отдыха с семьей или компанией друзей. В данной конструкции обучающиеся кружка использовали робототехнические компоненты, уверенно применяя навыки программирования.

Международные соревнования «FIRST® LEGO® League» (FLL) объединили 1200 участников. В конце апреля ребята от 4 до 18 лет состязались в четырёх соревновательных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
Бурятия робототехника чемпионат школа Кабанский район
 
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