Улан-удэнцы смогут совместить шопинг и вакцинацию от коронавируса
В воскресенье, 16 мая в Улан-Удэ возле ТРЦ «People’s park» можно будет пройти вакцинацию против COVID-19.
Мобильный комплекс, где будут ставить прививки, будет стоять у первого входа в торговый центр, рядом с полицейским пунктом.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, авторучку, очки при необходимости (для заполнения документов).
Пункт будет работать с 11 до 17 часов.
На сегодня в Бурятии привито первым компонентом Спутник V (ГамКовидВак) 101 831 человек, завершили вакцинацию 68 476 человека.
Развёрнуто 57 пунктов вакцинации, 14 пунктов по Улан-Удэ, 43 в районах республики.
Организована запись на вакцинацию от COVID-19 на портале Госуслуг, запись доступна всем желающим.
В Улан-Удэ возле торгового центра будут ставить прививки от коронавируса
Общество, Фото:
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