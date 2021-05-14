В Улан-Удэ возле торгового центра будут ставить прививки от коронавируса

Улан-удэнцы смогут совместить шопинг и вакцинацию от коронавируса



В воскресенье, 16 мая в Улан-Удэ возле ТРЦ «People’s park» можно будет пройти вакцинацию против COVID-19.



Мобильный комплекс, где будут ставить прививки, будет стоять у первого входа в торговый центр, рядом с полицейским пунктом.



При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, авторучку, очки при необходимости (для заполнения документов).



Пункт будет работать с 11 до 17 часов.



На сегодня в Бурятии привито первым компонентом Спутник V (ГамКовидВак) 101 831 человек, завершили вакцинацию 68 476 человека.



Развёрнуто 57 пунктов вакцинации, 14 пунктов по Улан-Удэ, 43 в районах республики.



Организована запись на вакцинацию от COVID-19 на портале Госуслуг, запись доступна всем желающим.







