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В Улан-Удэ возле торгового центра будут ставить прививки от коронавируса

В Улан-Удэ возле торгового центра будут ставить прививки от коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы смогут совместить шопинг и вакцинацию от коронавируса

В воскресенье, 16 мая в Улан-Удэ возле ТРЦ «People’s park» можно будет пройти вакцинацию против COVID-19.

Мобильный комплекс, где будут ставить прививки, будет стоять у первого входа в торговый центр, рядом с полицейским пунктом.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, авторучку, очки при необходимости (для заполнения документов).

Пункт будет работать с 11 до 17 часов.

На сегодня в Бурятии привито первым компонентом Спутник V (ГамКовидВак) 101 831 человек, завершили вакцинацию 68 476 человека.

Развёрнуто 57 пунктов вакцинации, 14 пунктов по Улан-Удэ, 43 в районах республики.

Организована запись на вакцинацию от COVID-19 на портале Госуслуг, запись доступна всем желающим.



коронавирус профилактика
 
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