Актёр из Бурятии снялся в сериале НТВ

По сюжету, действия сериала разворачиваются в 1943 году. Накануне наступления Красной Армии разведчики случайно обнаруживают у села Анино замаскированную танковую дивизию. Разведчики понимают, что только они знают об устроенной немцами засаде…







- Я смотрел военные фильмы. Но не хотел, чтобы все были одинаковые. И я вспомнил своего прадедушку Соднома Банзаракцаевича Хандажапова. Мне бабушка о нём много рассказывала, что он был немногословен и говорил только по делу. Он ходил с бойцами на охоту за «кукушками» (немецкими снайперами), во время боя корректировал стрельбу миномётной батареи, вытаскивал с поля боя раненых. В 1943 он был тяжело ранен. А после войны он стал писателем.





- Организация съёмок на высшем уровне. Меня поселили в отеле в центре Минска. Каждый день в 6 часов утра за мной приезжала машина и отвозила на место съёмок. Около часа занимал грим, и часов в 8 начинались съёмки, а заканчивались по-разному. Я же не во всех сценах снимался и мог освободиться часов в 5, но бывало, что снимали и до часов 9. Во время перерывов всегда предлагали кофе, чай, плед.









- Я честно был занят, когда прошла телепремьера. На следующий день просыпаюсь, а у меня в соцсетях куча сообщений с поздравлениями. А вот когда сам посмотрел, понял: есть, куда расти! Надо ещё работать и работать.





Дарима Нимаева



Актёр Бурятского академического театра имени Хоца Намсараева Игорь Раднаев сыграл одну из главных ролей в военной драме «Топор 1943» (16+).Телепремьера кинокартины состоялась 9 мая на канале НТВ. Главную роль – сибирского отшельника и казачьего офицера исполнил народный артист России Андрей Смоляков. Игорь Раднаев сыграл роль разведчика Касымова.- Есть такой сайт, где размещены анкеты актёров. Вот через этот сайт меня и нашел агент, который и предложил принять участие в съёмках. Они думали, что я ещё в Москве. Поначалу я даже отказался, ведь тогда шла подготовка премьерного спектакля «Амиды бусаһанайш түлөө», где я был задействован. Но затем всё же согласился. Мне скинули мой монолог, и я записал видеопробы. Правда, затем меня попросили добавить акцент, я отправил ещё один ролик, после которого меня и утвердили.- Касымов тихий разведчик. Он говорит только по делу. В группе он отличается своим спокойствием. И когда я познакомился с режиссёром с Вадимом Островским, я сразу предложил убрать акцент у Касымова. Почему если азиат, то он обязательно должен говорить с акцентом? Тем более это было советское время, Касымов разведчик и я думаю, что он был образованным. Режиссёр со мной согласился. В итоге, я сыграл без акцента, но реплики мне не изменили. То есть я говорил с ошибками, например, «Сначала кинул граната».- Съёмки проходили в Беларуси, в лесах в нескольких километрах от Минска. Кстати, я приехал в сентябре, когда в Минске проходили протесты, митинги. Меня сразу предупредили, что в выходные лучше никуда не выходить, для своей же безопасности. Но один раз я решил сходить в магазин. Выхожу, а на улице вообще никого. Прохожу дальше вижу, стоят бойцы ОМОНа и пристально на меня смотрят. Но всё в итоге закончилось хорошо. Наверное, они приняли меня за безобидного японского туриста.- Около двух недель. Кстати, когда я был в Москве, мне поступило ещё одно предложение сняться в сериале «Happy End», режиссёром которого является Евгений Сангаджиев. Но даты совпадали, поэтому я был вынужден отказаться. Тогда жалел, но сейчас думаю, значит, так и должно было случиться.- Если не считать протестов и первого дня съёмок, которые проходили в огромном болоте, где нас сопровождал человек, знающий местность, то не сложно. Наоборот, мне было интересно. Но в то же время, это ответственность, ведь фильм военный. Мы все старались сделать все достойно. Мы понимали, про что снимали.- Надо любить и беречь партнёра, так нас учили в нашей школе. Это я и увидел на съёмках. Прекрасная команда, команда единомышленников. И актеры очень простые и доброжелательные. Я сначала думал, что общаться с ними нужно формально, но мне сразу сказали, что обращаться нужно только по имени и на «ты».- Я не сказал бы, что я самокритичен. Но критика нужна, надо отдавать себе отчет, где хорошо, где плохо. Критика в принципе должна быть здоровой, а не так, чтобы себя унижать и угнетать. В то же время, если я буду себя только хвалить, никого развития не будет. Критика – это всегда движение.- Я к хейту отношусь нейтрально, он был, есть и будет. Всем ведь не угодишь.- Для сравнения: спектакль, как марафон на длинную дистанцию, а в кино один кадр – короткая дистанция, а их нужно пробежать несколько раз. Я за театр и кино. Почему бы и не менять дистанции?Игорь Раднаев родился 26 февраля 1996 года в селе Верхний Ичетуй Джидинского района.В 2020 году окончил первую целевую бурятскую студию театрального института им. Б. Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова по специальности «Артист драматического театра и кино. Актерское искусство». В этом же году приступил к работе в Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева.