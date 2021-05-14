Летом Улан-Удэ вновь примет форум «Армия»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На выставке представят новейшие образцы военной техники и машины времён Великой Отечественной войны



В Улан-Удэ на специальной площадке аэродрома «Восточный» состоится военно-технический форум «Армия-2021».



- Ежегодное мероприятие пройдёт летом текущего года. Форум будет организован с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, - рассказал командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Валерий Солодчук.



В этом году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО организуют самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2021» в Бурятии. Форум начнется одновременно на нескольких площадках.



В ходе форума «Армия-2021» жителям и гостям Улан-Удэ будет представлена возможность увидеть порядка 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений ВВО. Впервые на форуме будут представлены новейшие образцы военной техники, которая совсем недавно поступила на вооружение: бронеавтомобиль «Тайфун» и двухзвенный снегоболотоход «Алеут».



Также у посетителей военно-патриотического мероприятия смогут ознакомиться с тремя легендарными машинами времён Великой Отечественной войны, которые принимали участие в военном параде Победы в Улан-Удэ: танк ИС-2 «Иосиф Сталин», танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».



Помимо этого, горожанам представят технику ДОСААФ, продукцию приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.



Мероприятия будут проходить на площадке под открытым небом, в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

