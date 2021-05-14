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В Улан-Удэ возле набережной высадили тысячу яблонь

В Улан-Удэ возле набережной высадили тысячу яблонь
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Местные жители обещали приглядывать за молодыми насаждениями

В Улан-Удэ на улице Набережная высадили тысячу саженцев яблонь.

Саженцы привезли на двух грузовиках из Тохойского питомника. Яблони адаптированы к почве и климатическим условиям города, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.


Местные жители поддержали идею озеленения центральной части улицы и обещали приглядывать за молодыми насаждениями.

– Воздух здесь хороший, речка близко. У меня огорода нет, цветочки высаживаю. Хорошо придумали. Замечательно, что украсили наш поворот. Набережная стала главной улицей. Надо ухаживать за ними, – сказала местная жительница Мария.

Отметим, комплексная работа по озеленению города не велась с советских времен. С 2019 года на городских улицах, в скверах и парках посадили более 70 тысяч кустарников и деревьев. В этом году планируют высадить 26 тысяч зелёных насаждений.

- Кроме того, начнется подсчёт не только количества саженцев, но территорий. В планах в этом году озеленить около 50-ти локаций. Кроме того, в этом году город проводит эксперименты по выращиванию морозоустойчивого газона, многолетних растений, приживаемости саженцев на различных типах почвогрунтов. Впервые в оформлении города будут применены многолетние дикорастущие растения, - сообщили в администрации города.


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