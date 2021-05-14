В Северобайкальск приедет патриотический агитпоезд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Горожане смогут посетить экспозиции по военно-патриотической тематике



Воинский эшелон всероссийской военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в конце мая текущего года сделает первую остановку в зоне ответственности Восточного военного округа на перроне железнодорожного вокзала города Северобайкальск в Бурятии.



Жители и гости самого северного города республики смогут посетить акцию, где будет представлено 7 вагонов с экспозициями о современных вооружённых силах и 5 платформ с образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.



Для всех посетителей специальной акции на передвижной платформе-сцене выступят солисты сводного военного ансамбля «Селенга», а военные повара угостят гостей мероприятия солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.



- Поезд с экспозициями по военно-патриотической тематике, акция которой посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправился из Москвы и сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

