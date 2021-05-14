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В Улан-Удэ на Жердева в выходной отключат холодную воду

В Улан-Удэ на Жердева в выходной отключат холодную воду
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключение произойдёт ночью

15 мая с 12 часов ночи до пяти часов утра на улице Жердева в Улан-Удэ будет отключена будет отключена холодная вода. Это необходимо для замены пожарного гидранта.

Холодная вода будет отключена по адресам:

1. ул. Жердева, 8, 86, 10а, 10в - Административные здания;
2. ул. Жердева 12а - Горсвет;
3. ул. Жердева 10а/1 - Гостиница;
4. ул. Жердева 12 - Бурятэнерго, филиал МРСК Сибири;
5. ул. Жердева 16 - Гольф Стрим, сауна;
6. ул. Жердева 16/1 Вторчермет;
7. ул. Жердева 20, 20а ст8;
8. ул. Жердева 31д - Кафе;
9. Жилые дом ул. Жердева 35, 35а;
10. ул. Жердева 35д - Кафе.
отключение воды
 
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