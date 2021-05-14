В Улан-Удэ на Жердева в выходной отключат холодную воду

Отключение произойдёт ночью



15 мая с 12 часов ночи до пяти часов утра на улице Жердева в Улан-Удэ будет отключена будет отключена холодная вода. Это необходимо для замены пожарного гидранта.



Холодная вода будет отключена по адресам:



1. ул. Жердева, 8, 86, 10а, 10в - Административные здания;

2. ул. Жердева 12а - Горсвет;

3. ул. Жердева 10а/1 - Гостиница;

4. ул. Жердева 12 - Бурятэнерго, филиал МРСК Сибири;

5. ул. Жердева 16 - Гольф Стрим, сауна;

6. ул. Жердева 16/1 Вторчермет;

7. ул. Жердева 20, 20а ст8;

8. ул. Жердева 31д - Кафе;

9. Жилые дом ул. Жердева 35, 35а;

10. ул. Жердева 35д - Кафе.

