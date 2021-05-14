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В Бурятии запланированы массовые посадки

В Бурятии запланированы массовые посадки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике стартует весенняя кампания по восстановлению лесов

В Бурятии состоятся массовые посадки леса. Посадки лесных культур планируют провести в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах Бурятии.

Так, в Заиграевском районе уже высадили сеянцы сосны на площади в 30 га.

- Мы подготовили для посадки площадь в 60 га. Половину, а это более 100 тысяч сеянцев уже высадили, до конца этой недели высадим оставшееся, - сообщил и.о. главного лесничего Заиграевского лесничества Роман Микелявичус.

Помогают в посадках и местные жители из Онохоя и Ильки.

- Решили помочь высаживать лес. Когда дома сидишь, думаешь, что тут такого, просто – бери и сажай. Оказалось, что тут тоже есть нюансы – как правильно воткнуть меч Колесова, как правильно сеянец положить, прижать, воздушную подушку убрать, - рассказывает участник акции Михаил.

Этой весной лесники проведут посадки на площади порядка 1000 га. Всего в этом году лесники планируют высадить более 6,3 млн сеянцев сосны на площади 1,8 тысячи га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
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