Выставка «Личная история» откроется в областном художественном музее
В Иркутске откроется выставка «Личная история». Её представляет Московский музей современного искусства (ММОМА). Выставка подготовлена специально для фестиваля современного искусства «Территория. Иркутск». В проект входит более 80 произведений из коллекции музея. Посетители увидят работы Казимира Малевича, Александра Экстера, Зураба Церетели, Гришы Брускина, Андрея Бильжо, Леонида Пурыгина, Юрия Альберта и других.
- На примере классических образцов изобразительного искусства, а также новых медиа, зритель сможет проследить, как в середине ХХ — начале ХХI века трансформируется метод портретирования, как обретает новые смыслы облик человека в работах художников. В экспозиции также можно увидеть и работы из Иркутского художественного музея имени В.П. Сукачева. Такое сотрудничество дает возможность взглянуть на «свои» и «чужие» экспонаты в новом свете, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Выставка содержит три тематических блока: «Частное», «Общественное», «Личное». Первые два раздела показывают разнообразие портретов, которые создаются в двух разных контекстах: внутри частной жизни, для персональной памяти и, напротив, в коллективном поле, для публичной презентации. Третий раздел выставки — «Личное» — посвящён истории изображения лиц.
Выставка будет работать в главном здании Иркутского художественного музея с 18 мая по 18 июля.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутск привезут работы Малевича, Церетели и Бильжо
Общество, Фото:
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