В Забайкалье дочь ветврача спасла новорожденного поросёнка

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Сейчас Нюша чувствует себя хорошо и быстро растёт



Ветеринарный врач Улётовского района Забайкальского края с трёх лет прививает дочери любовь к животным. Так, в апреле на осмотре новорожденных поросят девочка обратила внимание на ослабленного поросёнка и решил его спасти.



- У поросенка наблюдались проблемы с задними конечностями – он не ходил. Хозяйка не могла выходить животное, поэтому отдала его моей дочери Лизе. Елизавета ответственно подошла к этому делу. Проявила много заботы и внимания. Вставала по ночам и через каждые два часа кормила детской смесью, – рассказала ветеринарный врач санитарной экспертизы Александра Белокоровкина.



Также ветдоктором для устранения дефекта конечностей был дополнительно проведён курс витаминотерапии. Сейчас Нюше месяц, она чувствует себя хорошо, быстро растёт и набирает вес. Её рацион – геркулесовая каша и молоко.



Александра Белокоровкина добавила, что Лиза с ранних лет начала заботиться о животных. Часто выезжает на ветмероприятия и помогает в работе. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

