Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»

Общество, Фото: Александра Данилова

Спектакль из Улан-Удэ увидят в Новосибирске



20 мая в Новосибирске стартует VI межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», называемый «сибирской «Золотой маской». В день открытия фестиваля на сцене театра «Глобус» Государственный русский драматический театр имени Бестужева покажет спектакль Сергея Левицкого «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина (16+).



С 20 по 27 мая в Новосибирске пройдёт VI межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Он должен был состояться в мае 2020-го, однако из-за пандемии перенесён на год.



Русский драматический театр имени Бестужева покажет в конкурсной программе фестиваля «Наводнение» в постановке Сергея Левицкого.



За свою творческую биографию спектакль «Наводнение» не раз привлекал внимание театральной общественности, принимал участие в XXVII Псковском Пушкинском театральном фестивале и вошёл в конкурсную программу Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Драма / Спектакль малой формы». Кроме того, за постановку режиссёр и художник Сергей Левицкий, художник по свету Наталия Гара и актриса Лиана Щетилина были выдвинуты на соискание главной театральной премии России.



Русский драматический театр имени Бестужева в 2016 году принимал участие в IV Межрегиональном театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит» со спектаклем «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной. Тогда постановка победила в номинации «Лучший спектакль большой формы», а заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» за роль Марии Петровны Небылицы, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

