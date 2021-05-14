Спектакль из Улан-Удэ увидят в Новосибирске
20 мая в Новосибирске стартует VI межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», называемый «сибирской «Золотой маской». В день открытия фестиваля на сцене театра «Глобус» Государственный русский драматический театр имени Бестужева покажет спектакль Сергея Левицкого «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина (16+).
С 20 по 27 мая в Новосибирске пройдёт VI межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Он должен был состояться в мае 2020-го, однако из-за пандемии перенесён на год.
Русский драматический театр имени Бестужева покажет в конкурсной программе фестиваля «Наводнение» в постановке Сергея Левицкого.
За свою творческую биографию спектакль «Наводнение» не раз привлекал внимание театральной общественности, принимал участие в XXVII Псковском Пушкинском театральном фестивале и вошёл в конкурсную программу Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Драма / Спектакль малой формы». Кроме того, за постановку режиссёр и художник Сергей Левицкий, художник по свету Наталия Гара и актриса Лиана Щетилина были выдвинуты на соискание главной театральной премии России.
Русский драматический театр имени Бестужева в 2016 году принимал участие в IV Межрегиональном театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит» со спектаклем «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной. Тогда постановка победила в номинации «Лучший спектакль большой формы», а заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» за роль Марии Петровны Небылицы, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Некоторые затруднения возникли с переводом слова «ангел» на бурятский язык
Спектакль из Улан-Удэ увидят в Новосибирске
Юбилярша прослужила в миграционной службе 14 лет
С недавних пор к экзамену можно готовиться самостоятельно
Ремонт этой дороги обошёлся в 61 млн
Небольшой рост заболеваемости наблюдается третий день подряд
Постановление подписал Алексей Цыденов
Акция прошла в парке Победы
Книги осуждённым подарила библиотека
Коронавирус унёс в Бурятии жизни девяти медиков
Все удобства на улице, а спортзал и столовая находятся в отдельных помещениях
Женщина стащила гаджет во время драки
С родителями проведена профилактическая беседа
Мужчина трудился и получал выплаты по безработице
Мужчина застрелил приятеля в машине и закопал в лесу