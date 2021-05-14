 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»

Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Спектакль из Улан-Удэ увидят в Новосибирске

20 мая в Новосибирске стартует VI межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», называемый «сибирской «Золотой маской». В день открытия фестиваля на сцене театра «Глобус» Государственный русский драматический театр имени Бестужева покажет спектакль Сергея Левицкого «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина (16+).

С 20 по 27 мая в Новосибирске пройдёт VI межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Он должен был состояться в мае 2020-го, однако из-за пандемии перенесён на год.

Русский драматический театр имени Бестужева покажет в конкурсной программе фестиваля «Наводнение» в постановке Сергея Левицкого.

За свою творческую биографию спектакль «Наводнение» не раз привлекал внимание театральной общественности, принимал участие в XXVII Псковском Пушкинском театральном фестивале и вошёл в конкурсную программу Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Драма / Спектакль малой формы». Кроме того, за постановку режиссёр и художник Сергей Левицкий, художник по свету Наталия Гара и актриса Лиана Щетилина были выдвинуты на соискание главной театральной премии России.

Русский драматический театр имени Бестужева в 2016 году принимал участие в IV Межрегиональном театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит» со спектаклем «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной. Тогда постановка победила в номинации «Лучший спектакль большой формы», а заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» за роль Марии Петровны Небылицы, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
спектакль Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Перевод Библии на бурятский язык подошёл к финальной стадии
Перевод Библии на бурятский язык подошёл к финальной стадии
Общество, 14.05.2021
Некоторые затруднения возникли с переводом слова «ангел» на бурятский язык
Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»
Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»
Общество, 14.05.2021
Спектакль из Улан-Удэ увидят в Новосибирске
В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем
В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем
Общество, 14.05.2021
Юбилярша прослужила в миграционной службе 14 лет
В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей
В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей
Общество, 14.05.2021
С недавних пор к экзамену можно готовиться самостоятельно
Ещё 34 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Ещё 34 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество, 14.05.2021
Небольшой рост заболеваемости наблюдается третий день подряд
В Бурятии высадили «Сад памяти»
В Бурятии высадили «Сад памяти»
Общество, 14.05.2021
Акция прошла в парке Победы
Улан-удэнская колония получила 500 книг
Улан-удэнская колония получила 500 книг
Общество, 14.05.2021
Книги осуждённым подарила библиотека
В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19
В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19
Общество, 14.05.2021
Коронавирус унёс в Бурятии жизни девяти медиков
В Бурятии школу перевели в здание с шестью кабинетами
В Бурятии школу перевели в здание с шестью кабинетами
Общество, 14.05.2021
Все удобства на улице, а спортзал и столовая находятся в отдельных помещениях 
Бездомная женщина украла у улан-удэнца телефон
Бездомная женщина украла у улан-удэнца телефон
Общество, 14.05.2021
Женщина стащила гаджет во время драки
Прокуратура навестила неблагополучные семьи в районе Бурятии
Прокуратура навестила неблагополучные семьи в районе Бурятии
Общество, 14.05.2021
С родителями проведена профилактическая беседа 
Житель Бурятии смошенничал с получением пособия
Житель Бурятии смошенничал с получением пособия
Общество, 14.05.2021
Мужчина трудился и получал выплаты по безработице 
Жителю Бурятии за убийство знакомого грозит до 15 лет колонии
Жителю Бурятии за убийство знакомого грозит до 15 лет колонии
Общество, 14.05.2021
Мужчина застрелил приятеля в машине и закопал в лесу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^