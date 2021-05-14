 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем

В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Юбилярша прослужила в миграционной службе 14 лет

Сотрудники управления по вопросам миграции МВД Бурятии поздравили ветерана миграционной службы Дулму Митыпову с 60-летним юбилеем. Полицейские пожелали ей хорошего настроения, здоровья, благополучия и вручили приветственные адреса, цветы и сладкие подарки, сообщает МВД по Бурятии.

Юбилярша, в свою очередь, поблагодарила младших коллег за оказанное внимание. Она поинтересовалась тем, как проходит их служба, и пожелала успехов на профессиональном поприще.

Дулма Митыпова начала службу в органах дел в 1994 году в качестве специалиста адресно-справочной работы, затем перевелась в один из отделов паспортно-визовой службы. В 2003 году была назначена на должность начальника отдела визовой и регистрационной работы. В её обязанности входила организация работы подразделений по выдаче заграничных паспортов, приглашений иностранным гражданам, их регистрации по местам пребывания и жительства, оформлении виз и видов на жительство, контроль за пребыванием в Бурятии иностранцев и лиц без гражданства и осуществлением ими трудовой деятельности.

Прослужив в миграционной службе 14 лет, в звании подполковника внутренней службы УФМС, она ушла на заслуженный отдых.



юбилей миграционная служба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Перевод Библии на бурятский язык подошёл к финальной стадии
Перевод Библии на бурятский язык подошёл к финальной стадии
Общество, 14.05.2021
Некоторые затруднения возникли с переводом слова «ангел» на бурятский язык
Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»
Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»
Общество, 14.05.2021
Спектакль из Улан-Удэ увидят в Новосибирске
В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем
В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем
Общество, 14.05.2021
Юбилярша прослужила в миграционной службе 14 лет
В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей
В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей
Общество, 14.05.2021
С недавних пор к экзамену можно готовиться самостоятельно
Ещё 34 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Ещё 34 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество, 14.05.2021
Небольшой рост заболеваемости наблюдается третий день подряд
В Бурятии высадили «Сад памяти»
В Бурятии высадили «Сад памяти»
Общество, 14.05.2021
Акция прошла в парке Победы
Улан-удэнская колония получила 500 книг
Улан-удэнская колония получила 500 книг
Общество, 14.05.2021
Книги осуждённым подарила библиотека
В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19
В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19
Общество, 14.05.2021
Коронавирус унёс в Бурятии жизни девяти медиков
В Бурятии школу перевели в здание с шестью кабинетами
В Бурятии школу перевели в здание с шестью кабинетами
Общество, 14.05.2021
Все удобства на улице, а спортзал и столовая находятся в отдельных помещениях 
Бездомная женщина украла у улан-удэнца телефон
Бездомная женщина украла у улан-удэнца телефон
Общество, 14.05.2021
Женщина стащила гаджет во время драки
Прокуратура навестила неблагополучные семьи в районе Бурятии
Прокуратура навестила неблагополучные семьи в районе Бурятии
Общество, 14.05.2021
С родителями проведена профилактическая беседа 
Житель Бурятии смошенничал с получением пособия
Житель Бурятии смошенничал с получением пособия
Общество, 14.05.2021
Мужчина трудился и получал выплаты по безработице 
Жителю Бурятии за убийство знакомого грозит до 15 лет колонии
Жителю Бурятии за убийство знакомого грозит до 15 лет колонии
Общество, 14.05.2021
Мужчина застрелил приятеля в машине и закопал в лесу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^