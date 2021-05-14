В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Юбилярша прослужила в миграционной службе 14 лет



Сотрудники управления по вопросам миграции МВД Бурятии поздравили ветерана миграционной службы Дулму Митыпову с 60-летним юбилеем. Полицейские пожелали ей хорошего настроения, здоровья, благополучия и вручили приветственные адреса, цветы и сладкие подарки, сообщает МВД по Бурятии.



Юбилярша, в свою очередь, поблагодарила младших коллег за оказанное внимание. Она поинтересовалась тем, как проходит их служба, и пожелала успехов на профессиональном поприще.



Дулма Митыпова начала службу в органах дел в 1994 году в качестве специалиста адресно-справочной работы, затем перевелась в один из отделов паспортно-визовой службы. В 2003 году была назначена на должность начальника отдела визовой и регистрационной работы. В её обязанности входила организация работы подразделений по выдаче заграничных паспортов, приглашений иностранным гражданам, их регистрации по местам пребывания и жительства, оформлении виз и видов на жительство, контроль за пребыванием в Бурятии иностранцев и лиц без гражданства и осуществлением ими трудовой деятельности.



Прослужив в миграционной службе 14 лет, в звании подполковника внутренней службы УФМС, она ушла на заслуженный отдых.







