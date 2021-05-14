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В Чите раздадут 2000 хотдогов

В Чите раздадут 2000 хотдогов
Общество,  Фото:pixabay.com
День предпринимателя в столице Забайкалья отметят «шашлычным» аукционом и угощением для всех горожан

В Чите стартовала подготовка к празднованию Дня российского предпринимательства. Он пройдёт 28 мая сразу на нескольких площадках.

- Официальная часть, награждение наших бизнесменов и небольшой концерт пройдут в зале дома офицеров. На площади Ленина для горожан мы собираемся устроить сюрприз – раздать две тысячи хот-догов и напоить забайкальским чаем. Затем, уже по традиции, пройдёт благотворительный аукцион. Известные люди региона будут готовить шашлыки. Вырученные с их продажи средства пойдут на финансирование одного из туристических проектов Читы,- рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

В министерстве экономического развития региона пояснили, что в этот день отдельно будут отмечены предприниматели, которые помогали региону во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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