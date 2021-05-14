День предпринимателя в столице Забайкалья отметят «шашлычным» аукционом и угощением для всех горожан
В Чите стартовала подготовка к празднованию Дня российского предпринимательства. Он пройдёт 28 мая сразу на нескольких площадках.
- Официальная часть, награждение наших бизнесменов и небольшой концерт пройдут в зале дома офицеров. На площади Ленина для горожан мы собираемся устроить сюрприз – раздать две тысячи хот-догов и напоить забайкальским чаем. Затем, уже по традиции, пройдёт благотворительный аукцион. Известные люди региона будут готовить шашлыки. Вырученные с их продажи средства пойдут на финансирование одного из туристических проектов Читы,- рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
В министерстве экономического развития региона пояснили, что в этот день отдельно будут отмечены предприниматели, которые помогали региону во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 0+
В Чите раздадут 2000 хотдогов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выставка «Личная история» откроется в областном художественном музее
В Улан-Удэ пройдёт «Праздник книги и чтения»
Сейчас Нюша чувствует себя хорошо и быстро растёт
Ребята из Кабанского района выиграли номинацию «Вдохновлённые и творческие»
На выставке представят новейшие образцы военной техники и машины времён Великой Отечественной войны
Малыш по имени Гурьян появился у жителей станции Бырка
В рамках празднования юбилеев будут организованы фестивали и конференции
Горожане смогут посетить экспозиции по военно-патриотической тематике
В конкурсах примут участие семьи с особыми и здоровыми детьми
В Челябинской области уже стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Ремонт на предприятии хотят сделать за год
Звание «Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации» получили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии
Грандиозное событие приурочено к празднованию столетия республики
В Иркутской области наградили «Почётные семьи – 2021»
Указ о присвоении звания подписал Президент РФ Владимир Путин