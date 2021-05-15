В Агинском округе откроют конноспортивный сезон

Кроме скачек, на открытии также проведут сельскохозяйственную ярмарку
22 мая в Агинском Бурятском округе на окружном ипподроме состоится открытие нового сезона конного спорта. Мероприятие пройдёт в рамках краевых соревнований, с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований.
Как отмечают организаторы, с 8 часов утра на ипподроме заработает ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции. Будут организованы пункты общественного питания и торговли. Конные скачки начнутся с 12:00.
Программа конноспортивных соревнований
1 дистанция – 1000 метров. Приз «ПРОБНЫЙ» для жеребцов 2-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае.
2 дистанция – 1000 метров. Приз «ПРОБНЫЙ» для кобыл 2-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае.
3 дистанция – 1000 метров. Приз «ПРОБНЫЙ» для лошадей 2-х лет верховых пород.
4 дистанция – 3200 метров. Приз «ДУШМАНА» для лошадей 2-х лет Забайкальской породы (высота в холке 1,38м.).
5 дистанция – 1200 метров. Приз «СПРИНТЕРСКИЙ» для лошадей 3-х лет и старше, рождённых в Забайкальском крае.
6 дистанция – 2400 метров. Приз «ДУЯНБЫ», рысь под седлом для лошадей рысистых пород.
7 дистанция – 4800 метров. Приз «ОРЛИКА» для лошадей 3-х лет Забайкальской породы (высота в холке 1,40м.).
8 дистанция – 2000 метров. Приз «ГЕРОЕВ АГИ» для лошадей 3-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае.
9 дистанция – 3200 метров. Приз «ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ» - «УТА ЯГААН БОРО» для лошадей 3-х лет и старше полукровных пород.
10 дистанция – 1600 метров. Приз «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ» для лошадей 3-х лет и старше верховых пород.
11 дистанция – 8000 метров. Приз «АЛТАН ШАГАЙ» для лошадей Забайкальской породы 4-х лет и старше (высота в холке 1,42м.).
12 дистанция – 2400 метров. Приз «ПОБЕДА ХУЛА» для лошадей 3-х лет и старше верховых пород.
13 дистанция – 1800 метров. Приз «ОТКРЫТИЯ СКАКОВОГО СЕЗОНА» для лошадей 3-х лет и старше полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае.
14 дистанция – 2000 метров. Большой приз администрации Агинского Бурятского округа для лошадей 3-х лет, рождённых в Агинском Бурятском округе.
Возрастное ограничение 0+
В Агинском округе откроют конноспортивный сезон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В подвозе воды, пришли к выводу ремонтники, не было необходимости
Горячую воду отключили во вторник
Все участники забега получат медали
Кроме скачек, на открытии также проведут сельскохозяйственную ярмарку
Порывы ветра будут достигать 18 м/с
В рамках гастрольного тура театр оперы и балета даст серию мастер-классов
День предпринимателя в столице Забайкалья отметят «шашлычным» аукционом и угощением для всех горожан
Выставка «Личная история» откроется в областном художественном музее
В Улан-Удэ пройдёт «Праздник книги и чтения»
Сейчас Нюша чувствует себя хорошо и быстро растёт
Ребята из Кабанского района выиграли номинацию «Вдохновлённые и творческие»
На выставке представят новейшие образцы военной техники и машины времён Великой Отечественной войны
Малыш по имени Гурьян появился у жителей станции Бырка
В рамках празднования юбилеев будут организованы фестивали и конференции
Горожане смогут посетить экспозиции по военно-патриотической тематике