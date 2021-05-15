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В Агинском округе откроют конноспортивный сезон

В Агинском округе откроют конноспортивный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кроме скачек, на открытии также проведут сельскохозяйственную ярмарку

22 мая в Агинском Бурятском округе на окружном ипподроме состоится открытие нового сезона конного спорта. Мероприятие пройдёт в рамках краевых соревнований, с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований.

Как отмечают организаторы, с 8 часов утра на ипподроме заработает ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции. Будут организованы пункты общественного питания и торговли. Конные скачки начнутся с 12:00.

Программа конноспортивных соревнований

1 дистанция – 1000 метров. Приз «ПРОБНЫЙ» для жеребцов 2-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае.
2 дистанция – 1000 метров. Приз «ПРОБНЫЙ» для кобыл 2-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае.
3 дистанция – 1000 метров. Приз «ПРОБНЫЙ» для лошадей 2-х лет верховых пород.
4 дистанция – 3200 метров. Приз «ДУШМАНА» для лошадей 2-х лет Забайкальской породы (высота в холке 1,38м.).
5 дистанция – 1200 метров. Приз «СПРИНТЕРСКИЙ» для лошадей 3-х лет и старше, рождённых в Забайкальском крае.
6 дистанция – 2400 метров. Приз «ДУЯНБЫ», рысь под седлом для лошадей рысистых пород.
7 дистанция – 4800 метров. Приз «ОРЛИКА» для лошадей 3-х лет Забайкальской породы (высота в холке 1,40м.).
8 дистанция – 2000 метров. Приз «ГЕРОЕВ АГИ» для лошадей 3-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае.
9 дистанция – 3200 метров. Приз «ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ» - «УТА ЯГААН БОРО» для лошадей 3-х лет и старше полукровных пород.
10 дистанция – 1600 метров. Приз «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ» для лошадей 3-х лет и старше верховых пород.
11 дистанция – 8000 метров. Приз «АЛТАН ШАГАЙ» для лошадей Забайкальской породы 4-х лет и старше (высота в холке 1,42м.).
12 дистанция – 2400 метров. Приз «ПОБЕДА ХУЛА» для лошадей 3-х лет и старше верховых пород.
13 дистанция – 1800 метров. Приз «ОТКРЫТИЯ СКАКОВОГО СЕЗОНА» для лошадей 3-х лет и старше полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае.
14 дистанция – 2000 метров. Большой приз администрации Агинского Бурятского округа для лошадей 3-х лет, рождённых в Агинском Бурятском округе.

Возрастное ограничение 0+
конные скачки скачки Агинский Бурятский округ ярмарка
 
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