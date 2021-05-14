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В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей

В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
С недавних пор к экзамену можно готовиться самостоятельно

В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей. Первых граждан, желающих получить удостоверение на право управления маломерным судном, по традиции принял Кабанский инспекторский участок ГИМС. Из-за раннего освобождения Селенги ото льда местные инспекторы раньше остальных принимают эстафету экзаменов, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

На этот раз желание получить право на управление маломерным судном изъявили порядка 10 человек.

Чтобы заявить свою кандидатуру на участие в экзамене, гражданам предстояло собрать необходимый пакет документов, оплатить госпошлину и оформить заявку в инспекторский участок ГИМС МЧС России при помощи личного кабинета на сайте Госуслуги. Стоит отметить, что раньше претендентам необходимо было проходить специальное обучение, теперь же к экзамену можно готовиться самостоятельно.

- Теория включает в себя два билета по 10 вопросов. Первый билет по типу судна, второй по району плавания. Если претенденту удалось дать по восемь правильных ответов на каждый билет, тогда его допускают к практической части экзамена, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель Кабанского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии Георгий Филиппов.

Заявиться на прохождение аттестации можно в любой инспекторский участок, независимо от прописки, однако обе части экзамена придется сдавать в одном месте.

- Экзаменуемым разъясняются, как правильно подготовить судно перед выходом на воду. После на выбранном участке водоёма при помощи буев выставляется вододром, где будущие судоводители демонстрируют свои практические навыки. Каждый претендент выполняет отход-подход к берегу, подход к утопающему и маневрирование с учётом погодных условий, рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Евгений Каширихин.

После успешной сдачи экзамена судоводители в течение пяти дней получают разрешение на право управления маломерным судном. Данный документ выдаётся сроком на 10 лет.


судовождение
 
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