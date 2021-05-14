В Бурятии библиотеки отпразднуют День славянской письменности

В Улан-Удэ пройдёт «Праздник книги и чтения»



24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. В его рамках в Улан-Удэ в республиканской детско-юношеской библиотеке пройдёт «Праздник книги и чтения».



В центре чтения имени Б Абидуева состоится встреча с иркутской писательницей Анной Масленниковой. Автор детских сказок также является журналистом, педагогом и соорганизатором праздника чтения «День Ч» в Усть-Куте и Иркутске. Также в этот день здесь пройдут встреча с представителями молодёжного движения «Косплей – искусство перевоплощения», час вопросов и ответов «Дар Кирилла и Мефодия» от Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Будут организованы выставка книг «Аз. Буки. Ведаю», аквагримм «Славянская радуга», аппликация «Русская матрёшка», интерактивная игра «Волшебный карандаш», викторины, загадки, игры «Чудо, имя которому книга».



В центре чтения имени Д. Батожабая будут проведены игровая программа «Хyхютэй хyyгэд» («Веселая детвора»), литературная схватка-викторина для студентов вузов и колледжей по юбилейным датам российских и зарубежных писателей, мастер-класс «Кукла Желанница» по изготовление куклы из ткани, большая раскраска «Славянские красавицы», настольная игра «Дженга», мастер-класс по каллиграфии «Сначала Аз да Буки», изготовление резинки для волос «Модница». В течение дня будут работать книжные выставки, слайд-презентации, фотозоны: выставка книг «Русское слово», фотозоны «Славянская радуга» и «Матрёшки», обзор коллекции электронных документов из фондов Президентской библиотеки «Кирилл и Мефодий – славянские просветители». Также состоится церемония награждения лучших читателей библиотеки и в преддверии праздника для студентов города будет организован краеведческий квест «По Большой Николаевской». Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.



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