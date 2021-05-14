 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

В Бурятии библиотеки отпразднуют День славянской письменности

В Бурятии библиотеки отпразднуют День славянской письменности
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ пройдёт «Праздник книги и чтения»

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. В его рамках в Улан-Удэ в республиканской детско-юношеской библиотеке пройдёт «Праздник книги и чтения».

В центре чтения имени Б Абидуева состоится встреча с иркутской писательницей Анной Масленниковой. Автор детских сказок также является журналистом, педагогом и соорганизатором праздника чтения «День Ч» в Усть-Куте и Иркутске. Также в этот день здесь пройдут встреча с представителями молодёжного движения «Косплей – искусство перевоплощения», час вопросов и ответов «Дар Кирилла и Мефодия» от Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Будут организованы выставка книг «Аз. Буки. Ведаю», аквагримм «Славянская радуга», аппликация «Русская матрёшка», интерактивная игра «Волшебный карандаш», викторины, загадки, игры «Чудо, имя которому книга».

В центре чтения имени Д. Батожабая будут проведены игровая программа «Хyхютэй хyyгэд» («Веселая детвора»), литературная схватка-викторина для студентов вузов и колледжей по юбилейным датам российских и зарубежных писателей, мастер-класс «Кукла Желанница» по изготовление куклы из ткани, большая раскраска «Славянские красавицы», настольная игра «Дженга», мастер-класс по каллиграфии «Сначала Аз да Буки», изготовление резинки для волос «Модница». В течение дня будут работать книжные выставки, слайд-презентации, фотозоны: выставка книг «Русское слово», фотозоны «Славянская радуга» и «Матрёшки», обзор коллекции электронных документов из фондов Президентской библиотеки «Кирилл и Мефодий – славянские просветители». Также состоится церемония награждения лучших читателей библиотеки и в преддверии праздника для студентов города будет организован краеведческий квест «По Большой Николаевской». Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.

Возрастное ограничение 0+
День славянской письменности библиотека литература Улан-Удэ Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутск привезут работы Малевича, Церетели и Бильжо
В Иркутск привезут работы Малевича, Церетели и Бильжо
Общество, 14.05.2021
Выставка «Личная история» откроется в областном художественном музее
В Бурятии библиотеки отпразднуют День славянской письменности
В Бурятии библиотеки отпразднуют День славянской письменности
Общество, 14.05.2021
В Улан-Удэ пройдёт «Праздник книги и чтения»
В Забайкалье дочь ветврача спасла новорожденного поросёнка
В Забайкалье дочь ветврача спасла новорожденного поросёнка
Общество, 14.05.2021
Сейчас Нюша чувствует себя хорошо и быстро растёт
Школьники из Бурятии победили на чемпионате робототехники
Школьники из Бурятии победили на чемпионате робототехники
Общество, 14.05.2021
Ребята из Кабанского района выиграли номинацию «Вдохновлённые и творческие»
Летом Улан-Удэ вновь примет форум «Армия»
Летом Улан-Удэ вновь примет форум «Армия»
Общество, 14.05.2021
На выставке представят новейшие образцы военной техники и машины времён Великой Отечественной войны
В Забайкалье называют детей редкими именами
В Забайкалье называют детей редкими именами
Общество, 14.05.2021
Малыш по имени Гурьян появился у жителей станции Бырка
В Иркутской области отметят 85-летия Вампилова и Распутина
В Иркутской области отметят 85-летия Вампилова и Распутина
Общество, 14.05.2021
В рамках празднования юбилеев будут организованы фестивали и конференции
В Северобайкальск приедет патриотический агитпоезд
В Северобайкальск приедет патриотический агитпоезд
Общество, 14.05.2021
Горожане смогут посетить экспозиции по военно-патриотической тематике
В Иркутске проведут фестиваль семейного спорта
В Иркутске проведут фестиваль семейного спорта
Общество, 14.05.2021
В конкурсах примут участие семьи с особыми и здоровыми детьми
Военные Бурятии участвуют во всеармейских этапах «АрМИ-2021»
Военные Бурятии участвуют во всеармейских этапах «АрМИ-2021»
Общество, 14.05.2021
В Челябинской области уже стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
В Бурятии реконструируют завод по разведению омуля
В Бурятии реконструируют завод по разведению омуля
Общество, 14.05.2021
Ремонт на предприятии хотят сделать за год
Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды
Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды
Общество, 14.05.2021
Звание «Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации» получили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии
В Улан-Удэ пройдут «Дни Эрмитажа»
В Улан-Удэ пройдут «Дни Эрмитажа»
Общество, 14.05.2021
Грандиозное событие приурочено к празднованию столетия республики
Лучшие многодетные семьи живут в Усть-Ордынском округе
Лучшие многодетные семьи живут в Усть-Ордынском округе
Общество, 14.05.2021
В Иркутской области наградили «Почётные семьи – 2021»
Бурятский художник получил звание «Народный художник РФ»
Бурятский художник получил звание «Народный художник РФ»
Общество, 14.05.2021
Указ о присвоении звания подписал Президент РФ Владимир Путин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^