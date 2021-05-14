Бурятский художник получил звание «Народный художник РФ»

Указ о присвоении звания подписал Президент РФ Владимир Путин
Художник из Бурятии Чингис Шенхоров получил почётное звание. Указом президента России за большие заслуги в области изобразительного искусства ему присвоено звание «Народный художник Российской Федерации».
Напомним, это звание является высшим почётным званием Российской Федерации в области изобразительного искусства. Оно присваивается художникам, создавшим выдающиеся произведения живописи, скульптуры, графики, монументального, декоративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства, которые внесли выдающийся вклад в отечественную художественную культуру и получили широкое признание общественности и профессионального сообщества в Российской Федерации и за рубежом. Президент издаёт указ о присвоении почётного звания один раз в год в преддверии празднования Международного дня музеев (18 мая).
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, также Чингис Шенхоров является заместителем председателя правления Бурятского республиканского отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Справка
Шонхоров Чингиз Бадмаевич родился в 1948 году в улусе Далахай Тункинского аймака Бурят-Монгольской АССР. В 1978 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (мастерская А.Зайцева).
С 1978 года художник стал участником республиканских, региональных, всесоюзных, российских, зарубежных выставок, в т.ч. персональной в республиканском художественном музее имени Ц.С. Сампилова (1998, Улан-Удэ), в Доме дружбы народов (Москва, 1996), в Третьяковской галерее (1996, Москва), «Восток и Запад» (Франция, 2001).
Автор работ: «Торская долина» (1979), «Тунка. Закат.» (1980), «Земля Гэсэра» (1985), «Установление советской власти в Тунке» (1986), натюрморт «Букет» (1988), «Боги Байкала» (1989); графические, из серии «Абай Гэсэр» — «Война» (1994), «Хан Хурмас Богдо хан» (1994).
Произведения находятся в республиканском художественном музее имени Ц.С. Сампилова, в музеях, в частных коллекциях России, СНГ и зарубежных странах. Лидер культуры Республики Бурятия 2010-2011 гг.
Бурятский художник получил звание «Народный художник РФ»
Общество, Фото:
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