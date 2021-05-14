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Бурятский театр едет на гастроли в Читу

Бурятский театр едет на гастроли в Читу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках гастрольного тура театр оперы и балета даст серию мастер-классов

Жителей Читы в течение пяти вечеров ожидают обновлённые постановки классического балета Бурятского оперного театра и большой гала-концерт. Гастроли, которые пройдут со 2 по 6 июня на сцене дома офицеров Забайкальского края будут приурочены к 170-летию со дня присвоения Чите статуса города и областного центра, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.

Для маленьких зрителей подарком к началу летних каникул станет балет-сказка «Кошкин дом» (0+). Хореографическая постановка поможет детям познакомиться с миром балетного искусства. Спектакль ориентирован для показа для детских летних площадок и семейного просмотра.

Помимо основной программы, балетная труппа представит серию мастер-классов по балетной технике, по сценическому гриму и причёскам для учащихся хореографической школы «Русский балет». Кроме этого, в планах совместное выступление маленьких артистов Читы со взрослыми танцорами Бурятского театра оперы и балета на главных площадках Читы в честь празднования юбилейного Дня города.

- Это не только гастрольный тур, это целый театрально-образовательный проект. Такие проекты в нашей практике становятся доброй традицией. Мы, как старейший музыкальный театр в дальневосточном округе, с радостью делимся накопленным опытом с нашими добрыми соседями. Для артистов это первые гастроли после начала пандемии. Они тщательно готовятся и ждут долгожданной встречи со зрителем, - поделился планами заместитель директора БГАТОиБ Давид Дондупов.
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