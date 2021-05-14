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Ещё 34 жителя Бурятии заразились коронавирусом

Ещё 34 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Небольшой рост заболеваемости наблюдается третий день подряд

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 34 жителей. Из них 28 заболели в Улан-Удэ.

Суточный прирост больше 30 заражённых фиксируют в Бурятии уже третий день подряд. Это, хоть незначительный, но рост: прежде долгое время заболеваемость держалась на уровне в среднем +25 заражённых ежедневно.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 37 551. Из них 54% (20 054) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 36 317 человек, или 96%. Накануне вылечились 40 пациентов.

Ситуация со смертностью по-прежнему непростая. Со второй волны коронавируса (с середины октября) в Бурятии было только несколько дней, когда никто из больных ковидом не умирал. За последние сутки скончались два человека. Всего в Бурятии умер 871 пациент.

Сегодня в стационарах республики получают лечение 213 пациентов с коронавирусной инфекцией (днём ранее было на 11 больше). В отделениях реанимации находится 47 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 19 пациентов (из них старше 65-ти – 13).

Для лечения пациентов с COVID-19 имеется 288 коек, из них свободно 75.

Амбулаторное лечение проходят 150 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1334 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев предупредил об угрозе ввода новых ограничений. В случае ухудшения эпидобстановки возможно ужесточение по массовым мероприятиям, вроде фестиваля «Голос кочевников» и др.

В детских садах республики официально запретили пускать родителей на выпускные и утренники.

В городских парках заработали аттракционы, которые из-за ограничительных мер были под запретом прошлым летом.

В Бурятии установят памятник медицинским работникам республики, погибшим от COVID-19. В скорбном списке имена девяти человек.


коронавирус профилактика
 
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