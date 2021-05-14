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В Иркутской области отметят 85-летия Вампилова и Распутина

В Иркутской области отметят 85-летия Вампилова и Распутина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках празднования юбилеев будут организованы фестивали и конференции

Театры со всей России пригласят принять участие в праздновании 85-летних юбилеев писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова. Известные иркутские авторы родились 15 марта и 19 августа 1937 года. Их юбилеи отметят в 2022 году.

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в регионе создан оргкомитет для подготовки к праздничным датам. Его возглавляет заместитель губернатора Иркутской области Светлана Замарацкая. В составе оргкомитета – представители исполнительных органов власти, местного самоуправления, Иркутской православной епархии, творческие работники, научные сотрудники, родственники Валентина Распутина и Александра Вампилова.

Основные праздничные мероприятия состоятся в Иркутске, посёлке Листвянка, а также на родине писателей – в Аларском и Усть-Удинском районах.

В рамках празднования 85-летия писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова пройдут традиционные фестивали. Среди них – Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа», «Дни русской духовности и культуры «Сияние России». На сценах областных театров планируется показать премьеры спектаклей, музеи представят новые выставки, библиотеки проведут интерактивные игры, громкие чтения. Культурный центр Александра Вампилова совместно с министерством образования Иркутской области планирует провести конкурс «Моё слово о Вампилове». Творчеству авторов посвятят традиционный литературный фестиваль «Этим летом в Иркутске». В 2022 году он станет литературно-театральным. К участию планируется пригласить известных российских актёров. Мероприятия будут затрагивать природоохранные, экологические темы, вопросы культурной преемственности в творчестве авторов.

Также областные учреждения культуры предлагают организовать ряд новых мероприятий. Так, весной следующего года Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова собирается провести первый общероссийский театральный фестиваль им. Валентина Распутина. Его участники должны будут представить спектакли по произведениям сибирского классика. В рамках фестиваля планируют организовать дискуссионные площадки и круглые столы. Участие в их работе примут специалисты в области филологии, журналистики, театроведения.

Иркутский областной краеведческий музей намерен провести всероссийскую научно-практическую конференцию, посвящённую 85-летию Валентина Распутина. Состоятся семинары с участием российских литераторов и научных деятелей, в том числе культуролога Ольги Лосевой – вдовы писателя. Основная тема обсуждений – литературное наследие Распутина.

Перечень предложений по проведению основных праздничных мероприятий направят в министерство культуры Российской Федерации для получения поддержки на федеральном уровне, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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