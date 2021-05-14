Акция прошла в парке Победы
В рамках акции «Сад памяти» в Бичурском районе Бурятии сотрудники Буйского лесхоза и лесничества высадили саженцы сосны и ели в память о тех, кто приближал Победу ценой собственной жизни. Акция прошла в парке Победы села Гутай, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- К сожалению, с каждым годом участников Великой Отечественной войны становится всё меньше и меньше. Каждое деревце – это память о подвиге наших героев. Мы хотим, чтобы следующие поколения помнили о том, какой ценой достался мир на земле, - поделились участники акции.
Также в посадке приняли участие глава Бичурского района Василий Смолин, куратор акции «Сад Памяти» Зорикто Чимитов и местные жители. Вместе они высадили 100 саженцев сосны и ели.
- Мы очень рады, что в акции приняли участие местные жители и дети. Рассказали и показали им, как правильно посадить дерево. Во время посадки мы вспоминали героев нашего района, которые приближали день победы ценой собственной жизни. Так мы сохраняем в памяти их подвиг, - поделился заместитель руководителя Буйского лесхоза Сергей Савельев.
В Бурятии высадили «Сад памяти»
Общество, Фото:
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