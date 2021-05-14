 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды

Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды
Общество,  Фото: пресс-служба минвостокразвития России
Звание «Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации» получили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Забайкалье встретился с медиками, которым в этом году присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», и вручил им государственные награды.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», согласно указу президента РФ, получили заведующая лабораторией центра гигиены и эпидемиологии Ольга Гредюшко (стаж работы восемь лет), фельдшеры-лаборанты учреждения Жанна Герасимова (стаж работы 30 лет) и Галина Черных (стаж работы 25 лет). Как пояснили в центре гигиены и эпидемиологии, эти люди первыми приступили в регионе к проведению исследований на СOVID-19 на базе лаборатории особо опасных, вирусных и других природно-очаговых инфекций, приняли и принимают активное участие в локализации пандемии, а также в предупреждении распространения на территории Забайкалья новой коронавирусной инфекции, освоили сами и помогли подготовить других специалистов медицинских учреждений Забайкальского края методике тестирования с соблюдением всех правил отбора и транспортировки клинического материала. Ранее сотрудники центра были награждены благодарственными письмами руководства региона, получили ряд благодарностей от федеральных и региональных организаций здравоохранения.

В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии региона ежедневно проводятся не менее 200 исследований на СOVID-19, а в период высокого подъёма заболеваемости проводилось до 2,5 тыс. исследований в сутки. В настоящее время лаборатория центра является референс-центром по лабораторной диагностике СOVID-19. В неё направляются все положительные пробы, полученные в лабораториях медицинских организаций Забайкальского края для проведения ретестирования (подтверждения) клинических образцов. Всего специалистами лаборатории Центра проведено более 120 тыс. исследований по выявлению СOVID-19. В настоящее время лаборатория продолжает работу в режиме повышенной готовности, включая выходные и праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Забайкальский край ДФО здравоохранение врачи нагарждение коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области отметят 85-летия Вампилова и Распутина
В Иркутской области отметят 85-летия Вампилова и Распутина
Общество, 14.05.2021
В рамках празднования юбилеев будут организованы фестивали и конференции
В Северобайкальск приедет патриотический агитпоезд
В Северобайкальск приедет патриотический агитпоезд
Общество, 14.05.2021
Горожане смогут посетить экспозиции по военно-патриотической тематике
В Иркутске проведут фестиваль семейного спорта
В Иркутске проведут фестиваль семейного спорта
Общество, 14.05.2021
В конкурсах примут участие семьи с особыми и здоровыми детьми
Военные Бурятии участвуют во всеармейских этапах «АрМИ-2021»
Военные Бурятии участвуют во всеармейских этапах «АрМИ-2021»
Общество, 14.05.2021
В Челябинской области уже стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
В Бурятии реконструируют завод по разведению омуля
В Бурятии реконструируют завод по разведению омуля
Общество, 14.05.2021
Ремонт на предприятии хотят сделать за год
Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды
Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды
Общество, 14.05.2021
Звание «Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации» получили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии
В Улан-Удэ пройдут «Дни Эрмитажа»
В Улан-Удэ пройдут «Дни Эрмитажа»
Общество, 14.05.2021
Грандиозное событие приурочено к празднованию столетия республики
Лучшие многодетные семьи живут в Усть-Ордынском округе
Лучшие многодетные семьи живут в Усть-Ордынском округе
Общество, 14.05.2021
В Иркутской области наградили «Почётные семьи – 2021»
Бурятский художник получил звание «Народный художник РФ»
Бурятский художник получил звание «Народный художник РФ»
Общество, 14.05.2021
Указ о присвоении звания подписал Президент РФ Владимир Путин
В Улан-Удэ ЕГЭ сдавать будут более 3000 выпускников
В Улан-Удэ ЕГЭ сдавать будут более 3000 выпускников
Общество, 14.05.2021
Для сдачи экзаменов определены 15 пунктов проведения
У Дома дружбы народов Бурятии зацветут яблони
У Дома дружбы народов Бурятии зацветут яблони
Общество, 14.05.2021
Саженцы посадили представители национально-культурных автономий
В школах Улан-Удэ усилят профориентационную работу
В школах Улан-Удэ усилят профориентационную работу
Общество, 14.05.2021
Депутаты горсовета на заседании комитета обсудили школьные вопросы
В Бурятии потеплеет до +23
В Бурятии потеплеет до +23
Общество, 14.05.2021
Однако погода будет ветреная

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^