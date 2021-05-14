Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Звание «Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации» получили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии



Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Забайкалье встретился с медиками, которым в этом году присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», и вручил им государственные награды.



Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», согласно указу президента РФ, получили заведующая лабораторией центра гигиены и эпидемиологии Ольга Гредюшко (стаж работы восемь лет), фельдшеры-лаборанты учреждения Жанна Герасимова (стаж работы 30 лет) и Галина Черных (стаж работы 25 лет). Как пояснили в центре гигиены и эпидемиологии, эти люди первыми приступили в регионе к проведению исследований на СOVID-19 на базе лаборатории особо опасных, вирусных и других природно-очаговых инфекций, приняли и принимают активное участие в локализации пандемии, а также в предупреждении распространения на территории Забайкалья новой коронавирусной инфекции, освоили сами и помогли подготовить других специалистов медицинских учреждений Забайкальского края методике тестирования с соблюдением всех правил отбора и транспортировки клинического материала. Ранее сотрудники центра были награждены благодарственными письмами руководства региона, получили ряд благодарностей от федеральных и региональных организаций здравоохранения.



В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии региона ежедневно проводятся не менее 200 исследований на СOVID-19, а в период высокого подъёма заболеваемости проводилось до 2,5 тыс. исследований в сутки. В настоящее время лаборатория центра является референс-центром по лабораторной диагностике СOVID-19. В неё направляются все положительные пробы, полученные в лабораториях медицинских организаций Забайкальского края для проведения ретестирования (подтверждения) клинических образцов. Всего специалистами лаборатории Центра проведено более 120 тыс. исследований по выявлению СOVID-19. В настоящее время лаборатория продолжает работу в режиме повышенной готовности, включая выходные и праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

