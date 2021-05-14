Книги осуждённым подарила библиотека
Фонд библиотеки исправительной колонии строгого режима № 8 в Улан-Удэ пополнился почти 500 книгами. Художественные книги передали сотрудники библиотеки-филиала №17 централизованной библиотечной системы города.
- Между исправительной колонией и руководством библиотеки заключено соглашение о пополнении книжного фонда библиотеки исправительного учреждения на постоянной основе, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Улан-удэнская колония получила 500 книг
Общество, Фото:
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