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В Бурятии реконструируют завод по разведению омуля

В Бурятии реконструируют завод по разведению омуля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонт на предприятии хотят сделать за год

Крупный завод по разведению байкальского омуля в Бурятии закроют на реконструкцию. Об этом заявил начальник Байкальского филиала «Главрыбвода» Леонид Михайлик.

- Построен этот завод в 1937 году и давно нуждается в реконструкции, – рассказал Леонид Михайлик. – В ведение «Главрыбвода» он перешёл в 2017 году. Предприятие находилось в плачевном состоянии. Тогда оно произвело лишь 55 млн штук молоди омуля. В течение трёх лет этот показатель вырос в разы – до 1 млрд икринок. Ремонт завода запланирован на два года, но мы хотим успеть сделать его в течение одного года. Составляем график так, чтобы можно было заложить икру на Большереченском заводе, а далее перевезти её на инкубацию на другие предприятия.

Реконструкция завода предполагает замену насосной станции, угольной котельной на газовую модульного типа, всех сетей, а также проведение косметического ремонта здания, укрепление фундамента, ремонт крыши, благоустройство территории вокруг предприятия. Всего будет выделено около 250 млн рублей. На следующий год в планах – провести реконструкцию Селенгинского завода. Проектно-сметная документация сейчас находится на Главгосэкспертизе. Предварительная стоимость работ – около 400 млн рублей.

Отметим, строительство новых заводов в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае пока не планируется, ещё не исчерпаны возможности существующих предприятий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
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