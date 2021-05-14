Житель Бурятии смошенничал с получением пособия

Мужчина трудился и получал выплаты по безработице



Как выяснила прокурорская проверка, житель Хоринского района Бурятии с августа по сентябрь 2020 года получил пособие по безработице на сумму 30 тысяч рублей. Однако в это время он работал, однако центр занятости населения не уведомил.



Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

