Мужчина трудился и получал выплаты по безработице
Как выяснила прокурорская проверка, житель Хоринского района Бурятии с августа по сентябрь 2020 года получил пособие по безработице на сумму 30 тысяч рублей. Однако в это время он работал, однако центр занятости населения не уведомил.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии смошенничал с получением пособия
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина забрал у неё 40 тысяч рублей
Соревнования пройдут в шести видах спортивных игр
В Улан-Удэ до +16 градусов
Мероприятие проходит в преддверии столетия со дня рождения Нобелевского лауреата
Фестиваль «Играй гармонь, звени частушка!» пройдёт летом в посёлке Орловский
Акатуй посвящён завершению посевных работ
Посетителям покажут образцы вооружения и военной техники
Фестиваль «Люди и солнце» пройдёт в регионе впервые
Участие в акции приняли около трёх тысяч человек
Марта Зориктуева прошла отбор в проект «Лаборатория 40+»
Церемония открытия пройдёт 14 мая на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев
Именинников поздравляли с юбилеем и Днём Победы
Санитарные врачи сочли, что в детсадах не смогут обеспечить социальную дистанцию
ФК «Байкал» был отмечен как один из лучших любительских клубов в области развития массового футбола
Трубу прорвало возле жилых домов