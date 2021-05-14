Мужчина застрелил приятеля в машине и закопал в лесу
В Кижингинском районе Бурятии коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Заиграевского района. Он признан виновным в убийстве.
В апреле 2020 года в селе Новокижингинск подсудимый, находясь в машине знакомого, во время ссоры приставил к его виску самодельное огнестрельное оружие и произвёл выстрел. Потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчина, желая сокрыть преступление, вывез убитого на машине в лес Заиграевского района, где закопал. После он перегнал машину в Улан-Удэ и бросил её во дворе многоэтажных домов.
- Причастность подсудимого была установлена сотрудниками полиции спустя полгода. В ходе оперативно-следственных мероприятий он показал, где спрятал тело потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Окончательное наказание виновному будет определено судом.
Жителю Бурятии за убийство знакомого грозит до 15 лет колонии
Общество, Фото:
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