Мужчина забрал у неё 40 тысяч рублей
Иркутянин признан виновным в грабеже.
В июле 2020 года подсудимый, находясь на остановке общественного транспорта в Иркутске вместе со своей знакомой, нанёс ей удары кулаком в область головы. После чего похитил из рюкзака потерпевшей 40 тысяч рублей.
Женщина, находясь в шоковом состоянии, доехала до остановки общественного транспорта «Аэропорт», где обратилась за помощью к сотрудникам транспортной полиции. На следующий день грабитель был задержан на своём дачном участке.
В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном. Возместил причинённый потерпевшей ущерб в полном объёме.
- Суд с учётом неснятой и непогашенной судимости за ранее совершенное особо тяжкое преступление, которое в совокупности с настоящим преступлением создаёт опасный рецидив, и позиции государственного обвинителя Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
Иркутянин ограбил знакомую на остановке
Общество, Фото:
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