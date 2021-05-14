Иркутянин ограбил знакомую на остановке

Мужчина забрал у неё 40 тысяч рублей



Иркутянин признан виновным в грабеже.



В июле 2020 года подсудимый, находясь на остановке общественного транспорта в Иркутске вместе со своей знакомой, нанёс ей удары кулаком в область головы. После чего похитил из рюкзака потерпевшей 40 тысяч рублей.



Женщина, находясь в шоковом состоянии, доехала до остановки общественного транспорта «Аэропорт», где обратилась за помощью к сотрудникам транспортной полиции. На следующий день грабитель был задержан на своём дачном участке.



В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном. Возместил причинённый потерпевшей ущерб в полном объёме.



- Суд с учётом неснятой и непогашенной судимости за ранее совершенное особо тяжкое преступление, которое в совокупности с настоящим преступлением создаёт опасный рецидив, и позиции государственного обвинителя Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

