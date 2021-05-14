Забайкальцы сразятся в турнире по адаптивным настольным играм

Соревнования пройдут в шести видах спортивных игр



14 мая в столице Забайкальского края состоится II интегрированный турнир по адаптивным настольным спортивным играм среди учащейся и студенческой молодёжи «Без барьеров – к успеху». За победу в соревнованиях будут бороться спортсмены более 10 команд, представляющих учебные заведения и учреждения, занимающиеся адаптацией и физической реабилитацией учащихся с инвалидностью и ОВЗ, города Чита.



Целью проведения турнира станет содействие развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в образовательных учреждениях Читы, а также повышение социального статуса молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.



Победители и призёры состязаний будут определены в командном и личном зачётах в шести видах спортивных игр, среди которых корнхол, матрёшка, кульбутто, джакколо, эластик и шаффлборд.



Торжественное открытие турнира состоится 14 мая в 15:00 часов в спортивном зале факультета физической культуры и спорта Забайкальского госуниверситета, сообщает отдел по связям с общественностью ЗабГУ.



Возрастное ограничение 0+

