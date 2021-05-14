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Забайкальцы сразятся в турнире по адаптивным настольным играм

Забайкальцы сразятся в турнире по адаптивным настольным играм
Общество,  Фото:пресс-служба ЗабГУ
Соревнования пройдут в шести видах спортивных игр

14 мая в столице Забайкальского края состоится II интегрированный турнир по адаптивным настольным спортивным играм среди учащейся и студенческой молодёжи «Без барьеров – к успеху». За победу в соревнованиях будут бороться спортсмены более 10 команд, представляющих учебные заведения и учреждения, занимающиеся адаптацией и физической реабилитацией учащихся с инвалидностью и ОВЗ, города Чита.

Целью проведения турнира станет содействие развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в образовательных учреждениях Читы, а также повышение социального статуса молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Победители и призёры состязаний будут определены в командном и личном зачётах в шести видах спортивных игр, среди которых корнхол, матрёшка, кульбутто, джакколо, эластик и шаффлборд.

Торжественное открытие турнира состоится 14 мая в 15:00 часов в спортивном зале факультета физической культуры и спорта Забайкальского госуниверситета, сообщает отдел по связям с общественностью ЗабГУ.

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Чита турнир Забайкальский край адаптивный спорт настольные игры
 
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