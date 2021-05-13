 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 мая

12 мая

Популярное

В центре Улан-Удэ высадили живую изгородь из яблонь

В центре Улан-Удэ высадили живую изгородь из яблонь
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Всего высадили 300 саженцев

В центре Улан-Удэ, вдоль улицы Коммунистическая, высадили 300 саженцев яблонь. Саженцы районированные и адаптированы к климату Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Яблони продолжат живую изгородь, которую высадили в прошлом году, до Набережной.

– Когда она чуть подрастет, то мы её обрежем. Мы отрежем верхний рост, и она будет расти вширь Закапываем на определённую высоту, с черноземом, утаптываем хорошенько, чтобы не осталось кислорода, – сообщил начальник участка озеленения Советского района Улан-Удэ Андрей Башинчеев.

По муниципальной программе «Зеленый город» к 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв м на человека. В настоящее время показатель составляет около 4 кв м на одного улан-удэнца.


озеленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцев привлекают к ответственности за прогулки по лесу
Улан-удэнцев привлекают к ответственности за прогулки по лесу
Общество, 13.05.2021
Протоколы составили более чем на 100 человек
В аэропорту Улан-Удэ пассажиры устраивают пробку
В аэропорту Улан-Удэ пассажиры устраивают пробку
Общество, 13.05.2021
Пассажиров просят не спешить в зал прилёта
В Бурятии медикам вручили награды президента России
В Бурятии медикам вручили награды президента России
Общество, 13.05.2021
Медикам вручили награды за вклад в борьбу с COVID-19
В Бурятии колясочница почти дошла до вершины Мунку-Сардык
В Бурятии колясочница почти дошла до вершины Мунку-Сардык
Общество, 13.05.2021
В столице Бурятии подвели итоги во многом уникального для республики проекта, в ходе которого Аюна Бербидаева, инвалид-колясочник, побывала на Мунку-Сардык
Как в Улан-Удэ проходил чемпионат России по женской борьбе – фоторепортаж
Как в Улан-Удэ проходил чемпионат России по женской борьбе – фоторепортаж
Общество, 13.05.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с предолимпийского чемпионата России
Жителей Бурятии предупредили об угрозе ввода новых ограничений
Жителей Бурятии предупредили об угрозе ввода новых ограничений
Общество, 13.05.2021
В первую очередь, возможное ужесточение коснётся массовых мероприятий
Бурятский «решала» снялся в фильме «Про бывших»
Бурятский «решала» снялся в фильме «Про бывших»
Общество, 13.05.2021
Константин Озёров сыграл в главную роль в новом фильме
43 ветерана боевых действий обеспечат жильём в Бурятии
43 ветерана боевых действий обеспечат жильём в Бурятии
Общество, 13.05.2021
В прошлом году получили единовременную денежную выплату 23 человека
Ирина Ологонова: «На улице узнают и взрослые, и дети»
Ирина Ологонова: «На улице узнают и взрослые, и дети»
Общество, 13.05.2021
Новоиспечённая чемпионка России Ирина Ологонова рассказала, как пережить шесть лет без побед и не уйти из спорта
В Бурятии слегка уменьшилось число разводов
В Бурятии слегка уменьшилось число разводов
Общество, 13.05.2021
Разводов по-прежнему довольно много
Улан-удэнцы оценят варианты скульптур для аэропорта «Байкал»
Улан-удэнцы оценят варианты скульптур для аэропорта «Байкал»
Общество, 13.05.2021
Конкурс на лучший эскиз скульптуры для аэропорта завершится выставкой
Полиция обнаружила в Улан-Удэ «резиновую квартиру»
Полиция обнаружила в Улан-Удэ «резиновую квартиру»
Общество, 13.05.2021
Владелица квартиры прописала в ней более 50 человек
Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Общество, 13.05.2021
Станция переливания крови будет работать в обычном режиме
Жители Бурятии оценили доступность дворов для проезда пожарных
Жители Бурятии оценили доступность дворов для проезда пожарных
Общество, 13.05.2021
Ситуация с запаркованностью дворов в Бурятии оказалась лучше, чем в среднем по стране

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^