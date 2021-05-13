В центре Улан-Удэ высадили живую изгородь из яблонь

Всего высадили 300 саженцев



В центре Улан-Удэ, вдоль улицы Коммунистическая, высадили 300 саженцев яблонь. Саженцы районированные и адаптированы к климату Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе мэрии.



Яблони продолжат живую изгородь, которую высадили в прошлом году, до Набережной.



– Когда она чуть подрастет, то мы её обрежем. Мы отрежем верхний рост, и она будет расти вширь Закапываем на определённую высоту, с черноземом, утаптываем хорошенько, чтобы не осталось кислорода, – сообщил начальник участка озеленения Советского района Улан-Удэ Андрей Башинчеев.



По муниципальной программе «Зеленый город» к 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв м на человека. В настоящее время показатель составляет около 4 кв м на одного улан-удэнца.





