Всего высадили 300 саженцев
В центре Улан-Удэ, вдоль улицы Коммунистическая, высадили 300 саженцев яблонь. Саженцы районированные и адаптированы к климату Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе мэрии.
Яблони продолжат живую изгородь, которую высадили в прошлом году, до Набережной.
– Когда она чуть подрастет, то мы её обрежем. Мы отрежем верхний рост, и она будет расти вширь Закапываем на определённую высоту, с черноземом, утаптываем хорошенько, чтобы не осталось кислорода, – сообщил начальник участка озеленения Советского района Улан-Удэ Андрей Башинчеев.
По муниципальной программе «Зеленый город» к 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв м на человека. В настоящее время показатель составляет около 4 кв м на одного улан-удэнца.
В центре Улан-Удэ высадили живую изгородь из яблонь
Общество, Фото:
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