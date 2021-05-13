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Клуб из Бурятии стал призёром конкурса «Россия – футбольная страна!»

Клуб из Бурятии стал призёром конкурса «Россия – футбольная страна!»
Общество,  Фото:pixabay.com
ФК «Байкал» был отмечен как один из лучших любительских клубов в области развития массового футбола

12 мая Российский футбольный союз подвел итоги национального этапа всероссийского смотра-конкурса проектов массового футбола «Россия — футбольная страна!». В номинации «Лучший любительский клуб в области развития массового футбола» футбольный клуб «Байкал» из Бурятии занял второе место.

Напомним, что конкурс «Россия — футбольная страна!» стартовал 11 декабря 2020 года. Заявки на участие в нём подали авторы 653 проектов из 77 регионов страны. В конце марта региональные экспертные советы определили 247 лучших проектов, а в начале апреля межрегиональная комиссия выбрала 64 из них и 10 федераций для участия в национальном этапе.

Призёры конкурса, а также участники национального этапа, занявшие с 4 по 10 места, получат денежные призы и памятные награды. Награждение победителей конкурса состоится 12 мая на финальном матче кубка России в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
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