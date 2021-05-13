Протоколы составили более чем на 100 человек
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует особый противопожарный режим, который запрещает пребывание граждан и въезд на автомобилях в леса.
В течение всего противопожарного режима в городских лесах работают патрульные группы.
С начала введения режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП РФ) сотрудники МВД привлекли 112 человек, находящихся в лесу.
За нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ), а именно за пал травы и разведение открытого огня на участках, сотрудники МЧС составили протоколы на 223 человек.
За неубранные территории участков представители администрации Улан-Удэ привлекли 30 граждан.
- Уважаемые горожане! В связи с установившейся сухой и жаркой погодой просим вас соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на своих земельных участках. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей, - обращается к горожанам управление по ЧС администрации Улан-Удэ.
Улан-удэнцев привлекают к ответственности за прогулки по лесу
Общество, Фото:
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