В аэропорту Улан-Удэ пассажиры устраивают пробку

- Убедительная просьба – не создавать пробку на лестнице! Это неудобно вам, это создаёт предпосылки к распространению ковида. Огромная просьба – будьте умными пассажирами, - призвал гендиректор аэропорта «Байкал».







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Гендиректор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к пассажирам с призывом не устраивать пробку на лестнице.Толпа людей создаёт затор на лестнице по утрам, когда отправляются московские рейсы. Едва пройдя регистрацию, пассажиры устремляются по лестнице на второй этаж – в зал ожидания.- Утром вот эта многострадальная лестница становится местом массового скопления людей. Я понимаю, что каждый переживает и думает, что он может опоздать на рейс. Но уверяю вас: если вы прошли регистрацию, сдали свой багаж, то вы уже практически на рейсе. Не беспокойтесь. Вы обязательно попадёте на рейс, - обратился к пассажирам Дмитрий Гармаев.Он отметил, что «не обязательно всем стоять на лестнице и дышать друг другу в затылок». Вместо этого гендиректор аэропорта предложил отдохнуть в кафе или подольше прощаться с провожающими.