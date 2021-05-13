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В аэропорту Улан-Удэ пассажиры устраивают пробку

В аэропорту Улан-Удэ пассажиры устраивают пробку
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Пассажиров просят не спешить в зал прилёта

Гендиректор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к пассажирам с призывом не устраивать пробку на лестнице.

Толпа людей создаёт затор на лестнице по утрам, когда отправляются московские рейсы. Едва пройдя регистрацию, пассажиры устремляются по лестнице на второй этаж – в зал ожидания.

- Утром вот эта многострадальная лестница становится местом массового скопления людей. Я понимаю, что каждый переживает и думает, что он может опоздать на рейс. Но уверяю вас: если вы прошли регистрацию, сдали свой багаж, то вы уже практически на рейсе. Не беспокойтесь. Вы обязательно попадёте на рейс, - обратился к пассажирам Дмитрий Гармаев.

Он отметил, что «не обязательно всем стоять на лестнице и дышать друг другу в затылок». Вместо этого гендиректор аэропорта предложил отдохнуть в кафе или подольше прощаться с провожающими.

- Убедительная просьба – не создавать пробку на лестнице! Это неудобно вам, это создаёт предпосылки к распространению ковида. Огромная просьба – будьте умными пассажирами, - призвал гендиректор аэропорта «Байкал».



Аэропорт "Байкал"
 
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