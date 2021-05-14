В Чите пройдёт турнир тяжелоатлетов

В нём примут участие победители и призёры международных и всероссийских соревнований



15 и 16 мая в Чите пройдёт XVII открытый турнир по тяжёлой атлетике. Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР Арнольда Оноприенко.



Турнир проводится в спортивном комплексе «Огнеборец». Соревнования начнутся в 10:00. Парад открытия состоится в 12:00 15 мая.



В турнире примут участие спортсмены из Читы, посёлка Первомайский и села Газимурский Завод. Среди них – победители и призёры международных и всероссийских соревнований, сообщает пресс-служба администрации забайкальской столицы.



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