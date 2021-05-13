В Бурятии медикам вручили награды президента России

Анна Яковлева, энтомолог отделения дезинфекции.





Указом президента России за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу почётным званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» награжден профессор Бурятского государственного университета Алексей Гаськов.











































По информации пресс-службы правительства Бурятии













12 мая первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин вручил награды президента России Владимира Путина за большой вклад в борьбу с COVID-19, а также за вклад в развитие науки.Указом президента России за самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.- Каждый из вас, исполняя свою работу, вносит вклад в тяжёлую борьбу со страшной пандемией. От имени правительства Республики Бурятия выражаю вам благодарность за ваш добросовестный труд. Во многом от того, как вы исполняли свой долг, мы получили результат, который имеем сегодня. За каждым достижением - постоянная кропотливая работа, - обратился к медицинским работникам Всеволод Мухин.награждён инструктор-дезинфектор отделения дезинфекции Олег Очиров.Дарима Андреева, заведующая вирусологической лабораторией – врач-вирусологАлдар Бадмаев, заведующий отделением дезинфекции – врач-эпидемиологНадежда Болошинова, заместитель главного врача по организации лабораторного делаДарима Васильева, заведующая отделом микробиологических исследований – врач-бактериологАлевтина Вахрушкина, заведующая эпидемиологическим отделом – врач-эпидемиологОюна Кайгородцева, врач-бактериолог лаборатории особо опасных инфекцийЦырен-Дулма Цыдыпова, врач-вирусолог вирусологической лабораториинаградили фельдшера станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ Эржену Будаеву и фельдшера отделения скорой медицинской помощи Мухоршибирской центральной районной больницы Наталью Воробьёвой. Также благодарственное письмо президента вручили заместителю руководителя администрации главы Бурятии – председателю комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаилу Харитонову.вручили сотрудникам филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия»: директору Виктору Багрецову и главному инженеру Андрею Николаеву.