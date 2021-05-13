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В Бурятии медикам вручили награды президента России

В Бурятии медикам вручили награды президента России
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Медикам вручили награды за вклад в борьбу с COVID-19

12 мая первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин вручил награды президента России Владимира Путина за большой вклад в борьбу с COVID-19, а также за вклад в развитие науки.

Указом президента России за самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

- Каждый из вас, исполняя свою работу, вносит вклад в тяжёлую борьбу со страшной пандемией. От имени правительства Республики Бурятия выражаю вам благодарность за ваш добросовестный труд. Во многом от того, как вы исполняли свой долг, мы получили результат, который имеем сегодня. За каждым достижением - постоянная кропотливая работа, - обратился к медицинским работникам Всеволод Мухин.

Медалью Луки Крымского награждён инструктор-дезинфектор отделения дезинфекции Олег Очиров.

Орденом Пирогова награждены:

Дарима Андреева, заведующая вирусологической лабораторией – врач-вирусолог

Алдар Бадмаев, заведующий отделением дезинфекции – врач-эпидемиолог

Надежда Болошинова, заместитель главного врача по организации лабораторного дела

Дарима Васильева, заведующая отделом микробиологических исследований – врач-бактериолог

Алевтина Вахрушкина, заведующая эпидемиологическим отделом – врач-эпидемиолог

Оюна Кайгородцева, врач-бактериолог лаборатории особо опасных инфекций

Цырен-Дулма Цыдыпова, врач-вирусолог вирусологической лаборатории

Анна Яковлева, энтомолог отделения дезинфекции.


Благодарственным письмом президента России наградили фельдшера станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ Эржену Будаеву и фельдшера отделения скорой медицинской помощи Мухоршибирской центральной районной больницы Наталью Воробьёвой. Также благодарственное письмо президента вручили заместителю руководителя администрации главы Бурятии – председателю комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаилу Харитонову.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили сотрудникам филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия»: директору Виктору Багрецову и главному инженеру Андрею Николаеву.

Указом президента России за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу почётным званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» награжден профессор Бурятского государственного университета Алексей Гаськов.










По информации пресс-службы правительства Бурятии



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