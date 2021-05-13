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В Бурятии колясочница почти дошла до вершины Мунку-Сардык

В Бурятии колясочница почти дошла до вершины Мунку-Сардык
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии подвели итоги во многом уникального для республики проекта, в ходе которого Аюна Бербидаева, инвалид-колясочник, побывала на Мунку-Сардык

Судьбоносная встреча

В конце апреля Аюна Бербидаева, инвалид-колясочник I группы, совершила попытку восхождения на гору Мунку-Сардык. На протяжении полутора лет Аюна готовилась к восхождению на высочайшую точку Восточного Саяна в Республике Бурятия.

Замысел масштабного общественного проекта «Аюна – 2020» зародился два года назад – во время встречи энтузиастов – любителей горных восхождений, членов горного движения «Хан-Тенгри», с единомышленниками и поклонниками гор, среди которых оказалась юная Аюна Бербидаева, у которой пять лет назад в результате болезни отказали ноги. С тех пор девушка прикована к инвалидной коляске.

- В тот вечер мы посмотрели фильм о восхождении на Мунку-Сардык, и наш друг и единомышленник Баир Батуев предложил: «Аюна, а ты бы хотела подняться в горы?». И Аюна загорелась! – рассказывает соосновательница горного движения «Хан-Тенгри» Мария Савина. - И все мы подумали – было бы здорово реализовать её мечту! Безусловно, мы понимали, что это будет «особенное» восхождение, полное сложностей.

Несколько месяцев члены «Хан-Тенгри» обдумывали саму возможность восхождения, советовались с альпинистами, докторами, спасателями. Получив утвердительный ответ специалистов, что такое в принципе возможно, позвонили Аюне – ты ещё хочешь в горы?!

- Я, не раздумывая ни минуты, согласилась, услышав предложение ребят! – с восторгом вспоминает Аюна. – Это было для меня в диковинку, и, честно говоря, в тот момент я не думала, что это воплотится в реальности. Мы столько всего пережили, и слава богу, все вернулись живыми и без травм.

С октября 2019 года Аюна начала проходить курс адаптивных тренировок, который для неё разрабатывали участники данного проекта: инструкторы по альпинизму и скалолазанию, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, тренер-реабилитолог, врач-травматолог. Подготовка включала в себя занятия в тренажёрном и скалодромном залах, а также выездные занятия на горном рельефе для обучения работы с альпинистским снаряжением и тестирования экипировки.

Уникальный прототип

Первое, с чем столкнулись организаторы – как Аюне передвигаться по непростому горному рельефу?

- Конечно, люди с ограниченными возможностями здоровья уже восходили в горы – первая экспедиция проходили под эгидой Дмитрия Шпаро, и ребята-инвалиды поднимались на Эльбрус, - отмечает сопредседатель горного движения «Хан-Тенгри» Ринчин Гармаев. – И с ними активно работали представители общественной организации «Катаржина», которая разрабатывает средства передвижения для маломобильных людей.

Так у Аюны появились специальные горные сани, приводимые в движение мускульной силой человека. Но в ходе тренировок стало понятно: на Мунку-Сардык на них не взойти – там горы скалистые, много камней.

Усовершенствовать сани ребятам помогли инженеры Улан-Удэнского приборостроительного объединения, которые создали прототип транспортного средства высокой проходимости – сани-трансформер, которые успешно могут передвигаться и по песку, и по гравию, и по глубокому снегу. К тому же, отмечают участники, сани весьма удобны и функциональны, а ручки по бокам предотвращают опрокидывания.

Кстати говоря, приборостроительное объединение давно занимается разработкой и производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями, например, протезов, а в скором будущем и экзоскелетов. И в перспективе, как отметил генеральный директор предприятия Владимир Лучников, может быть налажено массовое производство подобных механизмов.


Путь в горы

Из-за грянувшей пандемии и введённых ограничений проект «Аюна – 2020» пришлось отложить, и само восхождение состоялось лишь год спустя – в апреле 2021-го. Экспедиция длилась 12 дней, и, как отмечают участники, за этот период хорошая погода была всего лишь два дня. В остальные дни мела страшная метель, постоянно шёл снег.

- Именно из-за плохих погодных условий нам не удалось подняться на вершину, мы дошли до отметки 3238 метров, нам оставалось немного дойти до «гребня», но нужно было срочно возвращаться. Потому что ухудшилась погода и стало опасно, - с грустью говорит Аюна. – Во время подъёма я слышала переговоры Ринчина со спасателями об ухудшении погоды, и мне стало очень грустно, я даже всплакнула. Но, если бы не погода, я уверена: мы бы всё равно поднялись, и сил бы нам хватило.

Но здравый смысл взял верх над желанием попасть на вершину.

- В ходе экспедиции я всё время думала, какая у нас потрясающая команда и мне повезло познакомиться с такими мужественными и сильными ребятами. Сама мысль, что это возможно, подготовка к восхождению – всё было незабываемо. Вершина – не самоцель, важнее сам процесс, эмоции, впечатления. И я теперь страстно влюбилась в горы и даже в ходе экспедиции ностальгировала – скоро всё закончится.

В горы в команде Аюны пошли не только члены движения «Хан-Тенгри», альпинисты-разрядники, но и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, фотографы и видеографы.

И, как отмечает мама Аюны Туяна Батоева, все вернулись здоровыми и без травм, а сам проект «получился удивительно чистым, благородным и прекрасным».

- Ребята взяли на себя такую серьёзную ответственность, ведь было весьма сложно и опасно, - поблагодарила Туяна Батоева.


Безопасность прежде всего

Безусловно, любой поход в горы сопряжён со сложностями, и строгое соблюдение мер безопасности – непреложная истина, тем более учитывая состояние здоровья Аюны. Из-за болезни она не чувствует ног, и чтобы сохранить их в тепле, по рекомендации докторов через определённые промежутки времени Аюне измеряли температуру ног с помощью термодатчиков, закреплённых на стопах девушки. – Мы лишь однажды чуть не упустили момент с измерением температуры ног Аюны. Шли-шли, и вдруг - а когда мы смотрели температуру?! Смотрим, а у нас всего 26 градусов, и это было тревожно, - вспоминает участник экспедиции, альпинист Баир Батуев.

Кроме того, члены команды Аюны строго придерживались норм безопасности при восхождении, и это позволило всем участникам избежать нештатных ситуаций.

- Я не заметил нарушений. Команда Аюны – люди серьёзные, грамотные, имеющие альпинистскую подготовку, не новички в горах, и я считаю, что мероприятие прошло с серьёзным запасом прочности и соблюдением всех норм безопасности, - отметил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин. - Свои коррективы, конечно, внесли непростые погодные условия – в этом году в горах было очень жёстко: постоянный снег, сильный ветер, когда порывы ветра даже рвали палатки.

Ребята из «Хан Тенгри» приняли грамотное решение – отложить восхождение, получив метеосводку о погодных условиях на «гребне», хотя до вершины оставалось совсем немного. Что и говорит об их профессиональном подходе, а не о простом желании потешить самолюбие – взойти, несмотря ни на что.

Возможно всё

Данный проект, уверены его участники, послужит ещё одним шагом на пути к безбарьерной среде. Не секрет, что у нас в обществе ещё крепки стереотипы об инвалидах как о людях «второго сорта», и жизнь их зачастую отходит на второй план.

– Но такие мероприятия как раз и показывают всем нам, что инвалиды – это такие же люди, имеющие право на полноценную жизнь, в том числе и горные восхождения. Поэтому при должной подготовке, имея современное оснащение, возможно всё, - уверен Павел Шубин. – Сегодня имеются современные технические приспособления, позволяющие инвалидам взойти на вершину даже без посторонней помощи.

«Это достаточно сложная экспедиция»

Но надо понимать, что подобное восхождение – нестандартное, и нужно учитывать множество факторов.

- Мы два года готовились, постарались всё предусмотреть, планирование было нормальное. Просто непогода помешала, май был не очень на погоду щедрый. Такие сложности возникали – с погодой, но мы их преодолели. Если бы была хорошая погода, то, думаю, Аюна поднялась бы на саму вершину, - отметил Евгений Лысов, спасатель 1 класса Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Готовиться к походу необходимо основательно. Немаловажен и внутренний настрой человека с ограниченными возможностями здоровья.

«Это достаточно сложная экспедиция, было задействовано большое число людей. Всё зависит от команды, от человека с ограниченными возможностями здоровья, от его мотивации – надо долго готовиться, тренироваться», - добавил Евгений.

«Это серьёзное мероприятие, новичкам этим заниматься точно не стоит», - подчеркнул спасатель.





инвалиды горы
 
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