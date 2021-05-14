В Улан-Удэ до +16 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 мая по республике погода без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью +2,-3, по северу и юго-западу -4,-9, днём +13,+18, местами +6,+11.
В Улан-Удэ также осадков не ожидается. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +14,+16.
В Бурятии налаживается погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 14.05.2021
В Улан-Удэ до +16 градусов
Мероприятие проходит в преддверии столетия со дня рождения Нобелевского лауреата
Фестиваль «Играй гармонь, звени частушка!» пройдёт летом в посёлке Орловский
Акатуй посвящён завершению посевных работ
Посетителям покажут образцы вооружения и военной техники
Фестиваль «Люди и солнце» пройдёт в регионе впервые
Участие в акции приняли около трёх тысяч человек
Марта Зориктуева прошла отбор в проект «Лаборатория 40+»
Церемония открытия пройдёт 14 мая на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев
Именинников поздравляли с юбилеем и Днём Победы
Санитарные врачи сочли, что в детсадах не смогут обеспечить социальную дистанцию
ФК «Байкал» был отмечен как один из лучших любительских клубов в области развития массового футбола
Трубу прорвало возле жилых домов
13 мая начался просмотр участников дистанционного конкурса
Соревнования по боксу проводились среди девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет