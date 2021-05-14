В Бурятии налаживается погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ до +16 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 мая по республике погода без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью +2,-3, по северу и юго-западу -4,-9, днём +13,+18, местами +6,+11.



В Улан-Удэ также осадков не ожидается. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +14,+16.

